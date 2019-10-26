150 осіб заразилися шлунковою інфекцією.

Серед учасників Гран-прі Мексики сталось масове отруєння.

Про це повідомляє Marca.

Як зазначає джерело, 150 осіб заразилися шлунковою інфекцією.

Найсильніше постраждали Макларен, Рено і Торо Россо. Точно відомо, що один з постраждалих - П'єр Гаслі.

Лікарі рекомендували учасникам Гран-прі Мексики пити воду з пляшок, обережно вживати їжу і дотримуватися правил гігієни.

Етап Гран-прі Мексики має відбутися завтра о 21:10.

Нагадаємо, Боттас виграв Гран-прі Японії.

Раніше визначився календар Формули-1 на сезон 2020.