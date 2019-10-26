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На Гран-прі Мексики сталося масове отруєння

Сьогодні 19:50 116 0
150 осіб заразилися шлунковою інфекцією.
На Гран-прі Мексики сталося масове отруєння
#Гран-прі Мексики, #Формула-1

Джерело - Depo.Сектор.

Серед учасників Гран-прі Мексики сталось масове отруєння.

Про це повідомляє Marca.

Як зазначає джерело, 150 осіб заразилися шлунковою інфекцією.

Найсильніше постраждали Макларен, Рено і Торо Россо. Точно відомо, що один з постраждалих - П'єр Гаслі.

Лікарі рекомендували учасникам Гран-прі Мексики пити воду з пляшок, обережно вживати їжу і дотримуватися правил гігієни.

Етап Гран-прі Мексики має відбутися завтра о 21:10.

Нагадаємо, Боттас виграв Гран-прі Японії.

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