Вальттері Боттас здобув третю перемогу у сезоні

Джерело - Чемпіон.

Пілот Мерседес Вальттері Боттас став переможцем Гран-прі Японії на трасі Судзука.

Перемога у Японії стала для фінського гонщика третьою у сезоні, до цього він перемагав в Австралії та Азербайджані.

На другому місці фінішував переможець кваліфікації Себастьян Феттель з Феррарі. Третім приїхав ще один пілот Мерседес Льюїс Гемілтон.

Перемога Боттаса дозволила Мерседес стати переможцем Кубка конструкторів, вже 6-й рік поспіль.

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