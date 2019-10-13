Джерело - Чемпіон.
Пілот Мерседес Вальттері Боттас став переможцем Гран-прі Японії на трасі Судзука.
Перемога у Японії стала для фінського гонщика третьою у сезоні, до цього він перемагав в Австралії та Азербайджані.
На другому місці фінішував переможець кваліфікації Себастьян Феттель з Феррарі. Третім приїхав ще один пілот Мерседес Льюїс Гемілтон.
Перемога Боттаса дозволила Мерседес стати переможцем Кубка конструкторів, вже 6-й рік поспіль.
Нагадаємо, визначився календар Формули-1 на сезон 2020.
Також, Торо Россо збирається змінити назву.