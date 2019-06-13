Британець підтвердив перевагу італійців

Пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон вважає, що німецькій команді потрібно продовжувати працювати над поліпшенням двигуна.

Про це він розповів сайту motorsportweek.

"Нам є, над чим працювати. Ми бачили, наскільки швидкі були суперники з Феррарі в Канаді, та й у Монако теж. Цікаво, чим все обернеться. Вони швидше нас на прямих. У них є додатковий режим роботи двигуна, яким вони можуть користуватися і в кваліфікації, і в гонці. Так що нас чекає багато работи.команді потрібно продовжувати працювати над поліпшенням двигуна", - заявив британець.

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"Перевага Феррарі - це не моє припущення. Це факт. Ви бачили, як у кваліфікації вони вигравали у нас від 0,3 до 0,6 секунди на прямих. І в гонці вони раптово отримували таку ж перевагу. Очевидно, що вони дуже здорово попрацювали над своїм двигуном. Зазвичай саме Мерседес лідирував у цій області з великим запасом, але тепер уже нам потрібно наздоганяти", - зазначив Гамільтон.

Нагадаємо, Феррарі буде оскаржувати штраф Феттеля, який позбавив його перемоги на Гран-прі Канади. Чемпіон світу врізався в стіну на гран-прі Канади.

Джерело - motorsportweek.