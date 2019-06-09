Гамільтон фінішував другим, але все одно переміг

Пілот Феррарі Себастіан Феттель першим фінішував на гран-прі Канади, але через штраф в п'ять секунд у фінальному протоколі він посів другу сходинку. Тріумфував у гонці англієць Луїс Гамільтон на Мерседес.

Старт гонки виявився вдалим для Себастіана Феттеля, який закріпив за собою перше місце, а після першого піт-стопа залишив позаду пілота Мерседес Луїса Гамільтона.

На 48-му колі німець допустив помилку, повернувся небезпечно на трасу і отримав штраф в 5 секунд, що у підсумку вартувало йому перемоги.

В результаті переможцем гонки став Луїс Гамільтон, другим став Себастіан Феттель, а замкнув трійку ще один пілот Феррарі Шарль Леклер.

Раніше, Феттель виграв кваліфікацію Гран-прі Канади.

Нагадаємо, Алонсо може замінити Феттеля у Феррарі.

Джерело - Чемпіон.