Наприкінці року випустять фільм про Шумахера

У фільмі залучать рідних гонщика

Документальний фільм про легендарного гонщика Формули-1 Міхаеля Шумахера буде випущений в кінці цього року.

Картина знята спільно з сім'єю німця і буде містити інтерв'ю з його батьком, дружиною і дітьми.

Зараз Міхаель Шумахер проходить лікування після травми голови, отриманою під час катання на лижах 2013 року.

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Сім'я 7-разового чемпіона світу ретельно приховує інформацію про його нинішній стан здоров'я, і ​​не виключено, що в документальному фільмі будуть відкриті деякі подробиці.

"Цей рік важливий для Міхаеля. Йому виповнилося 50 років, минає 25 років з його першого чемпіонського титулу. Ми раді, що його сім'я погодилася співпрацювати", - кажуть творці фільму.

Нагадаємо, Іспанія може втратити етап Формули-1.

Джерело - Sport.ua.