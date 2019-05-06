Мік Шумахер: Формула 1 - це моя доля

Пілот гоночної академії Феррарі Мік Шумахер, син легендарного Міхаеля Шумахера вважає Формулу-1 своєю долею.

Про це сказав сам пілот.

"Я себе в Формулі-1 не порівнюю ні з ким. Можу порівнювати себе тільки з батьком. Потрібно подивитися, чого ми добилися, чого домігся він, чим відрізнявся від інших, чому можна навчитися у нього.

Але в Формулі-1 дуже багато талановитих пілотів. Інакше вони б там просто не опинилися. Завжди здорово спілкуватися з ними і вчитися у них.

Чи вважаю Формулу-1 своєю долею? Так звісно. Важливо робити крок за кроком. Так поки і відбувалося, я дійшов до Формули-2. Тепер потрібно зробити останній крок у Формулу-1", - сказав Шумахер-молодший.