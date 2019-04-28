Феттель: На Феррарі чекає ще багато роботи

Пілот Феррарі Себастьян Феттель став третім на Гран-прі Баку. Перемогу здобув Вальтері Боттас з Мерседес, другим став його партнер Льюїс Гамільтон.

Себастьян прокоментував такий результат.

"Перша частина гонки вийшла відверто поганою. Були проблеми з шинами, у мене не було відчуття комфорту в боліді. Часом я показував схожий з Мерседесом темп і міг боротися, але в підсумку фінішував третім. Добре, що Леклер показав найшвидше коло і додав один пункт собі в залік. У будь-якому випадку на Феррарі очікує ще багато роботи, щоб реалізувати потенціал боліда", - вважає Феттель.