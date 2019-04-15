Дакар-2020 відбудеться в Саудівській Аравії

Легендарний ралі-рейд Дакар у 2020 році відбудеться у Саудівській Аравії.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Про тривалість контракту поки не повідомляється, більше деталей організатори повідомлять 25 квітня.

Нагадаємо, що перші 30 розіграшів Дакара відбулися в Африці, а 2009-го ралі-рейд був перенесений в Південну Америку. Причиною зміни проведення стали, загрози терористичних атак.

У 2019 Дакар відбувся в Перу. У загальному заліку автомобілів переміг Нассер Аль-Аттія (Toyota), в класі вантажівок швидше за всіх виявився Едуард Ніколаєв (КАМАЗ-майстер). Серед мотоциклів перемогу святкував Тобі Прайс (KTM).

Нагадаємо, у Формулі-1 Гамільтон став чемпіоном Гран-прі Китаю та Бахрейну.

Джерело - Чемпіон.