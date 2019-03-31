Британець Льюїс Гамільтон виграв Гран-прі Бахрейну, а його партнер по Мерседесу Валттері Боттас фінішував другим. Шарль Леклер, що стартував з поул-позишн, завершив гонку третім.

На початку гонки Леклер втратив два місця, але до 6-му колі повернув лідерство і почав йти у відрив від Себастьяна Феттеля. Німецький пілот Феррарі вів боротьбу з Гамільтоном за другу позицію. На 38-му колі британцеві вдалося випередити суперника. У цьому епізоді Феттель втратив переднє антикрило і змушений був заїхати в бокси.

На 46-му колі Леклер повідомив про проблеми з двигуном. Цим сповна скористалися Гамільтон і Боттас, які випередили його. Відзначимо, що за два кола до фінішу на трасі з'явився автомобіль безпеки, що допомогло Леклеру зберегти третє місце.

Гран-прі Бахрейну

Бахрейн Інтернешнл, Сахір

31 березня 2019 року

1 Льюїс Гамільтон (Мерседес)- 57 кіл

2 Валттері Боттас (Мерседес)-+2,980

3 Шарль Леклер (Феррарі)- +6,131

4 Макс Ферстаппен (Ред Булл) - +6,408

5 Себастьян Феттель (Феррарі) - +36,068

6 Ландо Норіс (Макларен) - +45,754

7 Кімі Ряйкконен (Альфа Ромео) - +47,470

8 П'єр Гасли (Ред Булл) - +58,094

9 Александер Албон (Торо Россо) - +1: 02,697

10 Серхіо Перес (Рейсінг Пойнт) - +1: 03,696

Нагадаємо, на Гран-прі Бахрейну було три зони DRS.

Також, Шумахер візьме участь у тестах двох команд Формули 1.

Джерело - Чемпіон.