Валттері Боттас виграв кваліфікацію в Китаї, другим став його партнер по Мерседес Льюїс Гамілтон.

Гран-прі Китаю відбудеться завтра о 9:10.

Гран-прі Китаю

Шанхай Інтернешнл, Шанхай

13 квітня

Кваліфікація

1 Боттас (Мерседес)

2. Гамілтон (Мерседес)

3. Веттель (Феррарі)

4. Леклер (Феррарі)

5. Ферстаппен (Ред Булл)

6. Гаслі (Ред Булл)

7. Ріккардо (Рено)

8. Хюлькенберг (Рено)

9. Магнуссен (Хаас)

10. Грожан (Хаас)

11. Квят (Торо Россо)

12. Перес (Рейсінг Поінт)

13. Райкконен (Альфа-Ромео)

14. Сайнс (Макларен)

15. Норріс (Макларен)

16. Стролла (Рейсінг Поінт)

17. Расселл (Вільямс)

18. Кубіца (Вільямс)

19. Джовінаццо (Альфа-Ромео)

20. Албон (Торо Россо)

Нагадаємо, син Шумахера вперше сів за кермо боліда Феррарі.

Напередодні повідомлялося, що 2018-го Шумахер-молодший став чемпіоном європейської Формули-3 і в зараз є частиною молодіжної програми Феррарі.

Джерело - Чемпіон.