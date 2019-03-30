Ветель другий, Гамільтон замкнув трійку

Юний пілот Феррарі Шарль Леклер виграв кваліфікацію на Гран-прі Бахрейна. Його партнер Себастьян Веттель посів другу сходинку, Льюїс Гамільтон замкнув трійку.

Гран-прі Бахрейну відбудеться завтра о 18:10.

Гран-прі Бахрейну

Бахрейн Інтернешнл, Сахір

30 березня 2019 року

Кваліфікація

1. Шарль Леклер ( Феррарі) - 1.27,866

2. Себастьян Веттель ( Феррарі) +0,294

3. Льюїс Гамілтон ( Мерседес) +0,324

4. Валттері Боттас ( Мерседес) +0,390

5. Макс Ферстаппен ( Ред Булл) +0,886

6. Кевін Магнуссен ( Хаас) +0,891

7. Карлос Сайнс-молодший ( Макларен) +0,947

8. Ромен Грожан ( Хаас) +1,149

9. Кімі Райкконен ( Альфа Ромео) +1,156

10. Ландо Норріс ( Макларен) +1,177

Вибули після другого сегмента:

11. Даніель Ріккардо ( Рено)

12. Алекс Албон ( Торо Россо)

13. П'єр Гасли ( Ред Булл)

14. Серхіо Перес ( Рейсінг Пойнт)

15. Даниїл Квят ( Торо Россо)

Вибули після першого сегмента:

16. Антоніо Джовінаццо ( Альфа Ромео)

17. Ніко Хюлькенберг ( Рено)

18. Ланс Стролла ( Рейсінг Пойнт)

19. Джордж Расселл ( Вїльямс)

20. Роберт Кубіца ( Вїльямс)

Нагадаємо, на Гран-прі Бахрейну буде три зони DRS.

Також, Шумахер візьме участь у тестах двох команд Формули 1.

Джерело - Чемпіон.