Юний пілот Феррарі Шарль Леклер виграв кваліфікацію на Гран-прі Бахрейна. Його партнер Себастьян Веттель посів другу сходинку, Льюїс Гамільтон замкнув трійку.
Гран-прі Бахрейну відбудеться завтра о 18:10.
Гран-прі Бахрейну
Бахрейн Інтернешнл, Сахір
30 березня 2019 року
Кваліфікація
1. Шарль Леклер ( Феррарі) - 1.27,866
2. Себастьян Веттель ( Феррарі) +0,294
3. Льюїс Гамілтон ( Мерседес) +0,324
4. Валттері Боттас ( Мерседес) +0,390
5. Макс Ферстаппен ( Ред Булл) +0,886
6. Кевін Магнуссен ( Хаас) +0,891
7. Карлос Сайнс-молодший ( Макларен) +0,947
8. Ромен Грожан ( Хаас) +1,149
9. Кімі Райкконен ( Альфа Ромео) +1,156
10. Ландо Норріс ( Макларен) +1,177
Вибули після другого сегмента:
11. Даніель Ріккардо ( Рено)
12. Алекс Албон ( Торо Россо)
13. П'єр Гасли ( Ред Булл)
14. Серхіо Перес ( Рейсінг Пойнт)
15. Даниїл Квят ( Торо Россо)
Вибули після першого сегмента:
16. Антоніо Джовінаццо ( Альфа Ромео)
17. Ніко Хюлькенберг ( Рено)
18. Ланс Стролла ( Рейсінг Пойнт)
19. Джордж Расселл ( Вїльямс)
20. Роберт Кубіца ( Вїльямс)
Нагадаємо, на Гран-прі Бахрейну буде три зони DRS.
Також, Шумахер візьме участь у тестах двох команд Формули 1.
Джерело - Чемпіон.