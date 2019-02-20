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Netflix покаже серіал про Формулу-1. ВІДЕО

Вчора 22:51 434 0
Netflix покаже серіал про Формулу-1. ВІДЕО

Стрімінговий сервіс Netflix оголосив про вихід документального серіалу про Формулу-1.

Про це повідомляє sport.ua.

У сезоні буде 10 серій, і їх можна буде подивитися з 8-го березня. Серіал називається Formula 1 Drive to Survive.

Творці обіцяють, що глядачі отримають ексклюзивну інформацію і кадри від топ-пілотів і провідних команд, так як Формула-1 забезпечила знімальній групі повний доступ до головних зірок серії. Сервіс Netflix офіційно працює в Україні.

Нагадаємо, Гамільтон і Феттель оцінили нові боліди. Також, влада Мексики не фінансуватиме етап Формули-1.

Джерело - sport.ua.

#Формула-1, #Netflix, #Formula 1 Drive to Survive, #Серіал
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