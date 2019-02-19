Гамільтон і Феттель оцінили нові боліди

У понеділок, 18 лютого, в Барселоні стартували передсезонні тести Формули-1.

Про це повідомляє motorsport.

Пілот Феррарі Себастьян Феттель залишився задоволений найкращим часом і 169 колам.

"Перший день я б назвав близьким до ідеального. Ніяких проблем, болід без труднощів пройшов всю дистанцію і навіть більше, ніж ми планували. Звичайно, це тільки тести, ніяких висновків, але машина відчувається відмінно і з надійністю поки ніяких проблем. Дякую всім працівників, які підготували болід ", - сказав Феттель.

Пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон не гнався за результатом і просто напрацьовував потрібний кілометраж у новому боліді. Чемпіон світу вважає, що зміни в технічному регламенті вплинули на болід.

"Перший день був позитивним. Я радий повернутися за кермо, радий, що все пройшло гладко і без технічних проблем. Якщо порівнювати з минулим роком, то болід відчувається зовсім інакше. Є різниця, потрібно звикати ", - зазначив Гамільтон.

Всього в Барселоні пройде 8 тестових днів.

Нагадаємо, Феррарі презентувало новенький болід. Також, масова аварія з 20-ти машин була спровокована в гонці NASCAR.

Джерело - motorsport.