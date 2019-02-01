Влада Мексики не фінансуватиме етап Формули-1

Майбутнє Гран-прі Мексики Формули-1 знаходиться питанням. Уряд цієї країни вирішив відмовитись від фінансування етапу чемпіонату світу.

Про це повідомляє ua-football.

Це пов'язано зі зміною курсу в державі. У результаті недавніх виборів до влади прийшла партія Національний рух за відродження. Новообрана глава уряду Клаудія Шейнбаум заявила: 16 млн фунтів, які щорічно витрачаються на проведення етапу Формули-1, будуть витрачатися на залізничний проект "Поїзд Майя".

Водночас наголошується, що представлені плани ніяк не вплинуть на проведення Гран-прі Мексики 2019 року. Відзначимо, етап в Мексиці повернувся в календар Формули-1 2015 року.

Нагадаємо, Браун заявив, що стан Шумахера поліпшується. Тим часом син Шумахера - гонщик Феррарі.

Джерело - ua-football.