Масова аварія з 20-ти машин була спровокована в гонці NASCAR. ВІДЕО

Масової аварією завершився пробіг вищого дивізіону американської гоночної серії NASCAR, що проходив у штаті Флорида.
Про це повідомляє USA Today.
Американський гонщик Пол Менар, зіткнувшись з автомобілем №95 викликав тим самим "ефект доміно", зачепивши інші автомобілі.
WELP pic.twitter.com/09xqeRkCkC— FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) 17 февраля 2019 г.
У коментарі FOX гонщик заявив, що ледь зачепив машину суперника і жалкує про те, що трапилося.
Переможцем гонки став пілот Toyota Денні Гемлін.
Нагадаємо, що Феррарі презентувало новенький болід.
Джерело - Чемпіон.
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