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Масова аварія з 20-ти машин була спровокована в гонці NASCAR. ВІДЕО

Сьогодні 19:15 Максим Буйдин 654 0
Масова аварія з 20-ти машин була спровокована в гонці NASCAR. ВІДЕО

Масової аварією завершився пробіг вищого дивізіону американської гоночної серії NASCAR, що проходив у штаті Флорида.

Про це повідомляє USA Today.

Американський гонщик Пол Менар, зіткнувшись з автомобілем №95 викликав тим самим "ефект доміно", зачепивши інші автомобілі.

У коментарі FOX гонщик заявив, що ледь зачепив машину суперника і жалкує про те, що трапилося.

Переможцем гонки став пілот Toyota Денні Гемлін.

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Джерело - Чемпіон.

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