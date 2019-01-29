Від 57 млн до 170 тис. Назвали зарплати гонщиків Формули 1

Стало відомо, скільки пілоти Формули-1 зароблятимуть в гоночному сезоні-2019.

Про це повідомляє YouTube-канал F1 WeekEnds.

Найбільш високооплачуваним пілотом наступного сезону знову стане Льюїс Гамільтон. Команда Mercedes і її партнери витратять 57 мільйонів доларів на послуги Гамільтона. Феттель, що займає друге місце отримає на 12 мільйонів менше, - 45 мільйонів доларів.

Для порівняння: заробітна плата інших 18 гонщиків становить близько 65 мільйонів доларів.

Зарплата гонщиків Формули-1 у 2019 році:

1. Льюїс Гамільтон (команда - Мерседес) - 57 млн ​​доларів.

2. Себастьян Феттель (Феррарі) - 45 млн доларів.

3. Даніель Ріккардо (Рено) - 17 млн ​​доларів.

4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 13,5 млн доларів.

5. Валттері Боттас (Мерседес) - 8,5 млн доларів.

6. Кімі Райкконен (Заубер) - 4,5 млн доларів.

7. Ніко Хюлькенберг (Рено) - 4,5 млн доларів.

8. Карлос Сайнс (Макларен) - 4 млн доларів.

9. Шарль Леклер (Феррарі) - 3,5 млн доларів.

10. Серхіо Перес (Рейсінг Поінт) - 3,5 млн доларів.

11. Ромен Грожан (Хаас) - 1,8 млн доларів.

12. П'єр Гасли (Ред Булл) - 1,4 млн доларів.

13. Ленс Стролла (Рейсінг Поінт) - 1,2 млн доларів.

14. Кевін Магнуссен (Хаас) - 1,2 млн доларів.

15. Роберт Кубіца (Вільямс) - 570 тис доларів.

16. Данило Квят (Торо Россо) - 300 тис доларів.

17. Ландо Норріс (Макларен) - 260 тис доларів.

18. Антоніо Джовінаццо (Заубер) - 230 тис доларів.

19. Джордж Расселл (Вільямс) - 180 тис доларів.

20. Олександр Албон (Торо Россо) - 170 тис доларів.

Нагадаємо, сім'я Шумахера зробила заяву щодо стану гонщика.

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Джерело - isport.ua.