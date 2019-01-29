Від 57 млн до 170 тис. Назвали зарплати гонщиків Формули 1

Стало відомо, скільки пілоти Формули-1 зароблятимуть в гоночному сезоні-2019.
Про це повідомляє YouTube-канал F1 WeekEnds.
Найбільш високооплачуваним пілотом наступного сезону знову стане Льюїс Гамільтон. Команда Mercedes і її партнери витратять 57 мільйонів доларів на послуги Гамільтона. Феттель, що займає друге місце отримає на 12 мільйонів менше, - 45 мільйонів доларів.
Для порівняння: заробітна плата інших 18 гонщиків становить близько 65 мільйонів доларів.
Зарплата гонщиків Формули-1 у 2019 році:
1. Льюїс Гамільтон (команда - Мерседес) - 57 млн доларів.
2. Себастьян Феттель (Феррарі) - 45 млн доларів.
3. Даніель Ріккардо (Рено) - 17 млн доларів.
4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 13,5 млн доларів.
5. Валттері Боттас (Мерседес) - 8,5 млн доларів.
6. Кімі Райкконен (Заубер) - 4,5 млн доларів.
7. Ніко Хюлькенберг (Рено) - 4,5 млн доларів.
8. Карлос Сайнс (Макларен) - 4 млн доларів.
9. Шарль Леклер (Феррарі) - 3,5 млн доларів.
10. Серхіо Перес (Рейсінг Поінт) - 3,5 млн доларів.
11. Ромен Грожан (Хаас) - 1,8 млн доларів.
12. П'єр Гасли (Ред Булл) - 1,4 млн доларів.
13. Ленс Стролла (Рейсінг Поінт) - 1,2 млн доларів.
14. Кевін Магнуссен (Хаас) - 1,2 млн доларів.
15. Роберт Кубіца (Вільямс) - 570 тис доларів.
16. Данило Квят (Торо Россо) - 300 тис доларів.
17. Ландо Норріс (Макларен) - 260 тис доларів.
18. Антоніо Джовінаццо (Заубер) - 230 тис доларів.
19. Джордж Расселл (Вільямс) - 180 тис доларів.
20. Олександр Албон (Торо Россо) - 170 тис доларів.
Нагадаємо, сім'я Шумахера зробила заяву щодо стану гонщика.
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Джерело - isport.ua.