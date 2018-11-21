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Рідні Шумахера оприлюднили його останнє інтерв’ю перед травмою. ВІДЕО

Сьогодні 22:39 158 0
Рідні Шумахера оприлюднили його останнє інтерв’ю перед травмою. ВІДЕО

Рідні легендарного пілота Формули-1 Міхаеля Шумахера оприлюднили останнє інтерв’ю автогонщика перед жахливою травмою. 

Відео опубліковано на офіційному сайті Шумахера. 

Інтерв’ю з німецькім автогонщиком, було записане 30 листопада 2013 року, незадовго до трагічної травми Шумахера на гірськолижному курорті. 

Рідні легенди Формули-1 оприлюднили це інтерв’ю на честь 50-річчя Шумахера, яке він відзначатиме 3 січня 2019 року. 

Нагадаємо, дружина Шумахера вперше розповіла про його стан після травми

Раніше, менеджер Шумахера заявив, що стан його здоров’я - сімейна таємниця

Джерело - Офіційний сайт Міхаеля Шумахера.

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