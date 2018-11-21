Рідні Шумахера оприлюднили його останнє інтерв’ю перед травмою. ВІДЕО

Рідні легендарного пілота Формули-1 Міхаеля Шумахера оприлюднили останнє інтерв’ю автогонщика перед жахливою травмою.

Відео опубліковано на офіційному сайті Шумахера.

Інтерв’ю з німецькім автогонщиком, було записане 30 листопада 2013 року, незадовго до трагічної травми Шумахера на гірськолижному курорті.

Рідні легенди Формули-1 оприлюднили це інтерв’ю на честь 50-річчя Шумахера, яке він відзначатиме 3 січня 2019 року.

Нагадаємо, дружина Шумахера вперше розповіла про його стан після травми.

Раніше, менеджер Шумахера заявив, що стан його здоров’я - сімейна таємниця.

Джерело - Офіційний сайт Міхаеля Шумахера.