Менеджер Шумахера: Здоров'я Міхаеля - сімейна таємниця

Здоров'я семиразового чемпіона світу і гонщика Формули-1 Міхаеля Шумахера - сімейна таємниця.

Про це розповіла менеджер німця Сабіна Кем.

"Дякую за підтримку всім. Мені дуже приємно бачити плакати і постери на честь Шумахера. Будь-яка допомога завжди приємна для нас.

Здоров'я гонщика? Я б не хотіла говорити на цю тему, тому що не можу обговорювати особисте сімейну таємницю", - сказала Кем.