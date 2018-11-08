Менеджер Шумахера: Здоров'я Міхаеля - сімейна таємниця

Здоров'я семиразового чемпіона світу і гонщика Формули-1 Міхаеля Шумахера - сімейна таємниця.
Про це розповіла менеджер німця Сабіна Кем.
"Дякую за підтримку всім. Мені дуже приємно бачити плакати і постери на честь Шумахера. Будь-яка допомога завжди приємна для нас.
Здоров'я гонщика? Я б не хотіла говорити на цю тему, тому що не можу обговорювати особисте сімейну таємницю", - сказала Кем.
Нагадаємо, в кінці 2013 року Шумахер отримав важку травму і впав в кому, коли катався на гірських лижах в Альпах. У червні 2014 року гонщик вийшов з коми і почав проходити реабілітацію в Швейцарії.
Раніше, син Шумахера виграв чемпіонат Формули 3.
А відомий пілот Формули-1 потрапив у ДТП.
Джерело - isport.ua.