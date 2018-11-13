Дружина Шумахера вперше прокоментувала жахливу травму чоловіка

Дружина легендарного гонщика Міхаеля Шумахера, Корінна, вперше за тривалий час прокоментувала ситуацію з чоловіком, який отримав травму в 2013-у році.

Про це повідомляє tsn.ua.

Корінна написала листа німецькому співаку Саші Хершенбаху. Він присвятив Шумахеру пісню з назвою Народжений для боротьби.

"Я хотіла б щиро подякувати вам за ваше послання і приємний подарунок, який допоможе нам пережити цей важкий час. Приємно отримувати стільки добрих побажань і інших добрих слів - це велика підтримка для нашої сім'ї. Ми всі знаємо, що Міхаель - боєць, він не здасться", - написала Корінна, яку цитує видання Stuff.

Нагадаємо, син Шумахера виграв чемпіонат Формули-3.

Також, дружину Шумахера шантажували убивством дітей і вимагали 900 тисяч євро.

Джерело - tsn.ua.