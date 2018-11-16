Інженер Феррарі: Феттель був готовий ризикувати

Головний інженер Ferrari Джок Кліа вважає, що програш титулу в цьому сезоні німецьким гонщиком команди Себастьяном Феттелем у Формулі-1 стане додатковою мотивацією для нього наступного сезону.
Його слова наводить Xsport.
"Річ у тому, що гонщики калібру Феттеля отримують задоволення від пресингу. Кращі борються проти кращих. За таких умов пресинг неминучий. Це частина роботи. Вважаю, всі отримали задоволення від нинішнього сезону, в якому були злети і падіння. Нещодавно Себастьян сказав, що програш титулу 2009-го був для нього болючішим. Я вважаю, що цього року Себастьян був готовий ризикувати, віддати все заради перемоги, і команда була частиною цього", сказав Кліа.
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Джерело - Xsport.