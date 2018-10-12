Відомий пілот Формули 1 потрапив у ДТП

Пілот Феррарі Кімі Ряйкконен став учасником ДТП. Його оштрафували.
Про це повідомляє швейцарське видання ATS.
Інцидент стався в місті Баар у травні цього року. Ряйкконен врізався в припарковану машину за що його оштрафували на 800 швейцарських франків.
За наявними даними, Ряйкконену довелося ухилятися від можливого зіткнення з автомобілем, який рухався назустріч. У підсумку фін врізався в іншу машину, припарковану на узбіччі.
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Джерело - gpfans.