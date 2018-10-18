Пілот Формули-1 пророкує повернення Шумахера

Пілот команди Мерседес Льюїс Гамільтон упевнений, що незабаром Мік Шумахер проб'ється в Формулу-1. Син семиразового чемпіона Міхаеля Шумахера цього сезону виступав у європейській Формулі-3, де зумів виграти титул.

Слова пілота Мерседеса наводить motorsport.com.

"Не думаю, що досягнення батька будуть для нього важким тягарем. У Формулі-1 знову з'явиться Шумахер, я впевнений на сто відсотків - частково через ім'я, але також тому, що Мік дійсно круто виступає. Очевидно, що у нього великий талант — як був і у його батька, як було у випадку з Кеке і Ніко Росбергом, як буде з Алонсо — коли у Фернандо з'являться діти. Впевнений, згодом у Формулі-1 знову виступатиме Алонсо.

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Навіть якщо моя дитина захоче стати гонщиком, то зможе потрапити в Формулу-1 завдяки імені. Навіть якщо він буде недостатньо талановитим. Але Мік Шумахер дійсно здорово виступає. Він хороший хлопець. Торік він кілька разів приїжджав на Гран-прі, був частиною команди. Як і батько, він дуже талановитий, тому я не думаю, що йому буде важко", — говорить Гамільтона.

Нагадаємо, команди Формули-1 недорахуються призових.

Джерело - motorsport.com.