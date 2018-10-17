Команди Формули-1 не дорахуються призових коштів

Організатори Гран-прі Бразилії не платитимуть Формулі-1 за право проводити гонку чемпіонату світу.

Про це повідомляє Race Fans.

Контракт між Формулою-1 і організаторами Гран-прі Бразилії складався з двох основних частин: договору з промоутерами гонки і безпосередньо фінансовою угодою з виплат за проведення етапу з містом Сан-Паулу.

Водночас договір з організаторами Формула-1 підписала до того, як серію викупила компанія Liberty Media, однак угоду про виплати не довели до кінця.

Це означає, що організатори Гран-прі Бразилії до кінця 2020 року заощадять десятки мільйонів доларів, а команди Формули-1 не дорахуються призових грошей, які нараховуються з загальних доходів серії.

Нагадаємо, син Шумахера виграв чемпіонат Формули 3.

А відомий пілот Формули-1 потрапив у ДТП.

Джерело - Race Fans.