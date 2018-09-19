Прихильники Формули 1 протестують проти букмекерів

Після того як Формула-1 і букмекерами уклали угоду, своє невдоволення цим рішенням висловили вболівальники.
Про це повідомляє Xsport.
Прихильники Формули-1 висловили в соціальних мережах протест проти угоди між компаніями ISG і Sportradar.
Раніше повідомлялося, що власники Формули-1 отримають не менше 100 мільйонів доларів, протягом п'яти років, а ISG зможуть розміщувати свою рекламу на автодромах, де проводяться гонки.
Нагадаємо, Команда Формули-1 заборонила своїм пілотам змагатися між собою
Рніше Гамільтон переміг на гран-прі Сінгапуру.
Джерело - Xsport.