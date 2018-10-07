Гамільтон переміг на Гран-прі Японії

Пілот команди Mercedes Льюїс Гамільтон здобув перемогу на Гран-прі Японії.

Після цієї перемоги британець збільшив свою перевагу в загальному заліку. Другим після Гамільтона до фінішу дістався його напарник Вальттері Боттас. Третім — гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.

Вдало стартував у гонці пілот Ferrari Себастьян Феттель. Після атаки Ферстаппена він опинився в кінці пелотону. У підсумку він приїхав лише шостим. Натомість Фернандо Алонсо — лише 14-м.

Нагадаємо, Гамільтон переміг в кваліфікації Гран-прі Японії

Джерело - Чемпіон.