Гамільтон виграв кваліфікацію Гран-прі Японії

Гонщик Mercedes Льюїс Гамільтон завоював поул-позицію на Гран-прі Японії.

Під час першої частини на 11-му повороті відбувся розворот Себастьяна Феттеля, але пілот Ferrari без проблем зумів продовжити кваліфікацію. Натомість Маркус Еріксон на сьомому повороті втратив контроль над машиною і вдарився об захисний бар'єр. кваліфікацію зупинили, поки машину Ерікссона не евакуювали.

За підсумками кваліфікації Гамільтон показав час — 1:27.760. Це вже восьма в сезоні і вісімдесята в кар'єрі поул-позиція для британця. Другим став інший гонщик Mercedes Боттас, а третім — Макс Ферстаппен з Red Bull.

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А команда Формули 1 заборонила своїм пілотам змагатися між собою.

Джерело - Чемпіон.