Команда Формули-1 заборонила своїм спортсменам змагатися між собою

Пілоти Force India Естебан Окон і Серхіо Перес більше не будуть змагатися між собою в гонках.

Про це повідомляє Xsport з посиланням на F1Today.

Директор команди Отмар Сафнауер, в інтерв'ю виданню заявив, що таке рішення ухвалили після аварії на старті Гран-прі Сінгапуру, коли Перес вибив Окона з траси.

"Неприпустимо партнерам по команді вибивати один одного. Це дорого нам обійшлося. Вони не залишили один одному місця, і, як наслідок, Естебан вилетів у стіну. Особливо засмучує, що ми показували на трасі хорошу швидкість і мали шанси високо фінішувати.

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Ми відновимо правила, які діяли торік після подібних інцидентів. Це означає, що вони не зможуть боротися один з одним в гонці", — сказав Сафнауер.

Нагадаємо, перемогу на гран-прі Сінгапуру здобув Гамільтон.

А Феррарі попрощається зі своїм легендарним гонщиком.

Джерело - Xsport.