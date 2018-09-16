Гамільтон переміг на Гран-прі Сінгапуру

Лідер сезону Люїс Гамілтон зміцнив своє становище у чемпіонаті Формули-1, перемігши у Гран-прі Сінгапуру.

Впевнено стартувавши з першого місця, він зміг зберегти лідерство протягом всієї гонки і досить спокійно фінішував на переможній позиції.

Конкуренцію йому спочатку намагався скласти Себастьян Феттель. На старті він зміг поліпшити становище, пересунувшись з третього на друге місце. Але реального суперництва не вийшло - Гамільтон зберігав безпечний відрив. А потім Ferrari гарячковою тактикою піт-стопів остаточно зруйнувала надії свого лідера.

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Джерело - Чемпіон.