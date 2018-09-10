Алонсо хоче перервати невдалу серію

Пілот McLaren Фернандо Алонсо заявив, що розраховує, після двох невдалих Гран-прі на реабілітацію британської команди, і вже з нетерпінням чекає на гонку в Сінгапурі.

Про це він розповів у інтерв'ю прес-службі команди.

"У двох минулих гонках команда розраховувала на очки, а не на сходи з технічних причин. Але до позитивних моментів можна віднести той факт, що в неділю в Монці ми все ж змогли продемонструвати швидкість. Зараз важливо основну увагу приділити надійності. Особливо якщо врахувати, що траса Марина-Бей краще підходить нашій машині, тому необхідно використовувати всі можливості. Наша мета - заробити очки", — сказав пілот.

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Джерело - Xsport.