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Брудін з рекордом сезону в диску виграв золото чемпіонату Іспанії з метань U-20

На початку березня він здобував срібло на Кубку Європи
Сьогодні 16:25 123 0
Брудін з рекордом сезону в диску виграв золото чемпіонату Іспанії з метань U-20
Фото - ФЛАУ
#Михайло Брудін

Джерело - Чемпіон.

Український легкоатлет Михайло Брудін виграв змагання із метання "юніорського" диска (1,750 кг) на  відкритому чемпіонаті Іспанії з метань U-20.

Про це повідомляє у соцмережах Ukrsportbase.

Наш метальник диску не залишив жодних шансів суперникам, відправивши снаряд вже у другій спробі на 63 м. Після перших трьох спроб українець вирішив не продовжувати змагання. 

Наразі 63 м - найкращий результат сезону в світі серед юніорів.

Нагадаємо, на початку березня на етапі Кубку Європи з метань після перемоги серед дорослих молотобійця Михайла Кохана у перший день змагань скарбничку української команди нагородами поповнили метальник списа Артур Фельфнер ("доросле" золото) та у диску срібло здобув Брудін на U23.

У підсумку два золота й срібло принесли Україні перемогу в медальному заліку Кубку.

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