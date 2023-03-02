Чемпіонат Європи з легкої атлетики-2023 : календар, розклад, результати

Джерело - Чемпіон.

З 2 по 5 березня в турецькому Стамбулі відбудеться чемпіонат Європи з легкої атлетики в закритих приміщеннях.

593 атлетів із 47 країн поборються за 26 комплектів медалей. Україну на чемпіонаті Європи представлятимуть 10 атлетів (найменше в нашій історії) - 7 жінок і 3 чоловіків.

Розклад чемпіонату Європи

2 березня

18:00. Біг на 800 метрів, чоловіки. Перший раунд

Біг на 800 метрів, чоловіки. Перший раунд 18:05. Стрибки у висоту, жінки. Кваліфікація

Стрибки у висоту, жінки. Кваліфікація 18:12. Штовхання ядра, чоловіки. Кваліфікація

Штовхання ядра, чоловіки. Кваліфікація 18:40. Біг на 800 метрів, жінки. Перший раунд

Біг на 800 метрів, жінки. Перший раунд 18:53. Потрійний стрибок, чоловіки. Кваліфікація

Потрійний стрибок, чоловіки. Кваліфікація 19:30. Біг на 3000 метрів, жінки. Перший раунд

Біг на 3000 метрів, жінки. Перший раунд 19:40. Штовхання ядра, жінки. Кваліфікація

Штовхання ядра, жінки. Кваліфікація 20:05. Біг на 1500 метрів, чоловіки. Перший раунд

3 березня

Ранкова сесія

08:00. Біг на 60 метрів з бар'єрами, жінки. П'ятиборство

Біг на 60 метрів з бар'єрами, жінки. П'ятиборство 08:10. Стрибки у довжину, чоловіки. Кваліфікація

Стрибки у довжину, чоловіки. Кваліфікація 08:15. Стрибки з жердиною, жінки. Кваліфікація

Стрибки з жердиною, жінки. Кваліфікація 08:45. Стрибки у висоту, жінки. П'ятиборство

Стрибки у висоту, жінки. П'ятиборство 08:50. Біг на 400 метрів, чоловіки. Кваліфікація

Біг на 400 метрів, чоловіки. Кваліфікація 09:40. Біг на 400 метрів, жінки. Кваліфікація

Біг на 400 метрів, жінки. Кваліфікація 10:10. Потрійний стрибок, жінки. Кваліфікація

Потрійний стрибок, жінки. Кваліфікація 10:30. Біг на 1500 метрів, жінки. Кваліфікація

Біг на 1500 метрів, жінки. Кваліфікація 11:05. Біг на 60 метрів, жінки. Кваліфікація

Біг на 60 метрів, жінки. Кваліфікація 11:30. Штовхання ядра, жінки. П'ятиборство

Вечірня сесія

18:00. Стрибки у висоту, чоловіки. Кваліфікація

Стрибки у висоту, чоловіки. Кваліфікація 18:05. Біг на 60 метрів, жінки. Півфінал

Біг на 60 метрів, жінки. Півфінал 18:10. Стрибки в довжину, жінки. П'ятиборство

Стрибки в довжину, жінки. П'ятиборство 18:25. Штовхання ядра, чоловіки. Фінал

Штовхання ядра, чоловіки. 18:35. Біг на 400 метрів, чоловіки. Півфінал

Біг на 400 метрів, чоловіки. Півфінал 18:55. Біг на 400 метрів, жінки. Півфінал

Біг на 400 метрів, жінки. Півфінал 19:18. Біг на 3000 метрів, жінки. Фінал

Біг на 3000 метрів, жінки. Фінал 19:35. Потрійний стрибок, чоловіки. Фінал

Потрійний стрибок, чоловіки. 19:40. Біг на 1500 метрів, чоловіки. Фінал

Біг на 1500 метрів, чоловіки. 19:53. Штовхання ядра, жінки. Фінал

Штовхання ядра, жінки. 20:05. Біг на 800 метрів, жінки. Фінал з п'ятиборства

Біг на 800 метрів, жінки. 20:45. Біг на 60 метрів, жінки. Фінал

4 березня

Ранкова сесія

08:00. Біг на 60 метрів, чоловіки. Семиборство

Біг на 60 метрів, чоловіки. Семиборство 08:04. Стрибки з жердиною, чоловіки. Кваліфікація

Стрибки з жердиною, чоловіки. Кваліфікація 08:20. Біг на 60 метрів, чоловіки. Кваліфікація

Біг на 60 метрів, чоловіки. Кваліфікація 08:40. Стрибки у довжину, чоловіки. Семиборство

Стрибки у довжину, чоловіки. Семиборство 09:00. Біг на 400 метрів, чоловіки. Кваліфікація

Біг на 400 метрів, чоловіки. Кваліфікація 09:35. Біг на 60 метрів з бар'єрами, жінки. Кваліфікація

Біг на 60 метрів з бар'єрами, жінки. Кваліфікація 10:05. Штовхання ядра, чоловіки. Семиборство

Штовхання ядра, чоловіки. Семиборство 10:10. Стрибки в довжину, жінки. Кваліфікація

Стрибки в довжину, жінки. Кваліфікація 10:20. Біг на 60 метрів з бар'єрами, чоловіки. Кваліфікація

Вечірня сесія

17:35. Стрибки у висоту, чоловіки. Семиборство

Стрибки у висоту, чоловіки. Семиборство 17:45. Біг на 60 метрів, чоловіки. Семиборство

Біг на 60 метрів, чоловіки. Семиборство 18:05. Стрибки з жердиною, жінки. Фінал

Стрибки з жердиною, жінки. 18:15. Біг на 800 метрів, жінки. Півфінал

Біг на 800 метрів, жінки. Півфінал 18:35. Біг на 800 метрів, чоловіки. Півфінал

Біг на 800 метрів, чоловіки. Півфінал 18:50. Потрійний стрибок, жінки. Фінал

Потрійний стрибок, жінки. 19:00. Біг на 1500 метрів, жінки. Фінал

Біг на 1500 метрів, жінки. 19:20. Біг на 400 метрів, чоловіки. Фінал

Біг на 400 метрів, чоловіки. 19:30. Біг на 400 метрів, жінки. Фінал

Біг на 400 метрів, жінки. 19:55. Біг на 60 метрів, чоловіки. Фінал

5 березня

Ранкова сесія

09:00. Біг на 60 метрів з бар'єрами, чоловіки. Семиборство

Біг на 60 метрів з бар'єрами, чоловіки. Семиборство 09:12. Біг на 60 метрів з бар'єрами, жінки. Півфінали

Біг на 60 метрів з бар'єрами, жінки. Півфінали 09:12. Стрибки у довжину, чоловіки. Фінал

Стрибки у довжину, чоловіки. 09:20. Стрибки у висоту, жінки. Фінал

Стрибки у висоту, жінки. 09:35. Біг на 60 метрів з бар'єрами, чоловіки. Півфінал

Біг на 60 метрів з бар'єрами, чоловіки. Півфінал 10:08. Стрибки з жердиною, чоловіки. Семиборство

Вечірня сесія

18:05. Стрибки у висоту, чоловіки. Фінал

Стрибки у висоту, чоловіки. 18:10. Біг 4x400 метрів, чоловіки. Фінал

Біг 4x400 метрів, чоловіки. 18:18. Стрибки з жердиною. Фінал

Стрибки з жердиною. 18:25. Біг 4x400 метрів, жінки. Фінал

Біг 4x400 метрів, жінки. 18:40. Біг на 1000 метрів, чоловіки. Фінал семиборства

Біг на 1000 метрів, чоловіки. 18:50. Стрибки у довжину, жінки. Фінал

Стрибки у довжину, жінки. 19:00. Біг на 3000 метрів, чоловіки. Фінал

Біг на 3000 метрів, чоловіки. 19:22. Біг на 800 метрів, чоловіки. Фінал

Біг на 800 метрів, чоловіки. 19:35. Біг на 800 метрів, жінки. Фінал

Біг на 800 метрів, жінки. 19:55. Біг на 60 метрів з бар'єрами, жінки. Фінал

Біг на 60 метрів з бар'єрами, жінки. 20:05. Біг на 60 метрів з бар'єрами, чоловіки. Фінал

Склад збірної України

Ярослава Магучіх, Катерина Табашник, Юлія Левченко, Ірина Геращенко (запас) - усі - стрибки у висоту;

(запас) - усі - стрибки у висоту; Андрій Проценко, Вадим Кравчук - обидва - стрибки у висоту;

- обидва - стрибки у висоту; Юлія Лобан - п'ятиборство;

- п'ятиборство; Ганна Плотіцина - 60 метрів з бар'єрами;

- 60 метрів з бар'єрами; Станіслав Коваленко - 60 метрів;

- 60 метрів; Яна Гладійчук - стрибки з жердиною;

- стрибки з жердиною; Роман Кокошко - штовхання ядра.

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