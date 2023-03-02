Чемпіонат Європи з легкої атлетики-2023 : календар, розклад, результати

Джерело - Чемпіон.
З 2 по 5 березня в турецькому Стамбулі відбудеться чемпіонат Європи з легкої атлетики в закритих приміщеннях.
593 атлетів із 47 країн поборються за 26 комплектів медалей. Україну на чемпіонаті Європи представлятимуть 10 атлетів (найменше в нашій історії) - 7 жінок і 3 чоловіків.
Розклад чемпіонату Європи
2 березня
- 18:00. Біг на 800 метрів, чоловіки. Перший раунд
- 18:05. Стрибки у висоту, жінки. Кваліфікація
- 18:12. Штовхання ядра, чоловіки. Кваліфікація
- 18:40. Біг на 800 метрів, жінки. Перший раунд
- 18:53. Потрійний стрибок, чоловіки. Кваліфікація
- 19:30. Біг на 3000 метрів, жінки. Перший раунд
- 19:40. Штовхання ядра, жінки. Кваліфікація
- 20:05. Біг на 1500 метрів, чоловіки. Перший раунд
3 березня
Ранкова сесія
- 08:00. Біг на 60 метрів з бар'єрами, жінки. П'ятиборство
- 08:10. Стрибки у довжину, чоловіки. Кваліфікація
- 08:15. Стрибки з жердиною, жінки. Кваліфікація
- 08:45. Стрибки у висоту, жінки. П'ятиборство
- 08:50. Біг на 400 метрів, чоловіки. Кваліфікація
- 09:40. Біг на 400 метрів, жінки. Кваліфікація
- 10:10. Потрійний стрибок, жінки. Кваліфікація
- 10:30. Біг на 1500 метрів, жінки. Кваліфікація
- 11:05. Біг на 60 метрів, жінки. Кваліфікація
- 11:30. Штовхання ядра, жінки. П'ятиборство
Вечірня сесія
- 18:00. Стрибки у висоту, чоловіки. Кваліфікація
- 18:05. Біг на 60 метрів, жінки. Півфінал
- 18:10. Стрибки в довжину, жінки. П'ятиборство
- 18:25. Штовхання ядра, чоловіки. Фінал
- 18:35. Біг на 400 метрів, чоловіки. Півфінал
- 18:55. Біг на 400 метрів, жінки. Півфінал
- 19:18. Біг на 3000 метрів, жінки. Фінал
- 19:35. Потрійний стрибок, чоловіки. Фінал
- 19:40. Біг на 1500 метрів, чоловіки. Фінал
- 19:53. Штовхання ядра, жінки. Фінал
- 20:05. Біг на 800 метрів, жінки. Фінал з п'ятиборства
- 20:45. Біг на 60 метрів, жінки. Фінал
4 березня
Ранкова сесія
- 08:00. Біг на 60 метрів, чоловіки. Семиборство
- 08:04. Стрибки з жердиною, чоловіки. Кваліфікація
- 08:20. Біг на 60 метрів, чоловіки. Кваліфікація
- 08:40. Стрибки у довжину, чоловіки. Семиборство
- 09:00. Біг на 400 метрів, чоловіки. Кваліфікація
- 09:35. Біг на 60 метрів з бар'єрами, жінки. Кваліфікація
- 10:05. Штовхання ядра, чоловіки. Семиборство
- 10:10. Стрибки в довжину, жінки. Кваліфікація
- 10:20. Біг на 60 метрів з бар'єрами, чоловіки. Кваліфікація
Вечірня сесія
- 17:35. Стрибки у висоту, чоловіки. Семиборство
- 17:45. Біг на 60 метрів, чоловіки. Семиборство
- 18:05. Стрибки з жердиною, жінки. Фінал
- 18:15. Біг на 800 метрів, жінки. Півфінал
- 18:35. Біг на 800 метрів, чоловіки. Півфінал
- 18:50. Потрійний стрибок, жінки. Фінал
- 19:00. Біг на 1500 метрів, жінки. Фінал
- 19:20. Біг на 400 метрів, чоловіки. Фінал
- 19:30. Біг на 400 метрів, жінки. Фінал
- 19:55. Біг на 60 метрів, чоловіки. Фінал
5 березня
Ранкова сесія
- 09:00. Біг на 60 метрів з бар'єрами, чоловіки. Семиборство
- 09:12. Біг на 60 метрів з бар'єрами, жінки. Півфінали
- 09:12. Стрибки у довжину, чоловіки. Фінал
- 09:20. Стрибки у висоту, жінки. Фінал
- 09:35. Біг на 60 метрів з бар'єрами, чоловіки. Півфінал
- 10:08. Стрибки з жердиною, чоловіки. Семиборство
Вечірня сесія
- 18:05. Стрибки у висоту, чоловіки. Фінал
- 18:10. Біг 4x400 метрів, чоловіки. Фінал
- 18:18. Стрибки з жердиною. Фінал
- 18:25. Біг 4x400 метрів, жінки. Фінал
- 18:40. Біг на 1000 метрів, чоловіки. Фінал семиборства
- 18:50. Стрибки у довжину, жінки. Фінал
- 19:00. Біг на 3000 метрів, чоловіки. Фінал
- 19:22. Біг на 800 метрів, чоловіки. Фінал
- 19:35. Біг на 800 метрів, жінки. Фінал
- 19:55. Біг на 60 метрів з бар'єрами, жінки. Фінал
- 20:05. Біг на 60 метрів з бар'єрами, чоловіки. Фінал
Склад збірної України
- Ярослава Магучіх, Катерина Табашник, Юлія Левченко, Ірина Геращенко (запас) - усі - стрибки у висоту;
- Андрій Проценко, Вадим Кравчук - обидва - стрибки у висоту;
- Юлія Лобан - п'ятиборство;
- Ганна Плотіцина - 60 метрів з бар'єрами;
- Станіслав Коваленко - 60 метрів;
- Яна Гладійчук - стрибки з жердиною;
- Роман Кокошко - штовхання ядра.
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