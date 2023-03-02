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Чемпіонат Європи з легкої атлетики-2023 : календар, розклад, результати

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Чемпіонат Європи з легкої атлетики-2023 : календар, розклад, результати

Джерело - Чемпіон.

З 2 по 5 березня в турецькому Стамбулі відбудеться чемпіонат Європи з легкої атлетики в закритих приміщеннях.

593 атлетів із 47 країн поборються за 26 комплектів медалей. Україну на чемпіонаті Європи представлятимуть 10 атлетів (найменше в нашій історії) - 7 жінок і 3 чоловіків.

Розклад чемпіонату Європи

2 березня

  • 18:00. Біг на 800 метрів, чоловіки. Перший раунд
  • 18:05. Стрибки у висоту, жінки. Кваліфікація
  • 18:12. Штовхання ядра, чоловіки. Кваліфікація
  • 18:40. Біг на 800 метрів, жінки. Перший раунд
  • 18:53. Потрійний стрибок, чоловіки. Кваліфікація
  • 19:30. Біг на 3000 метрів, жінки. Перший раунд
  • 19:40. Штовхання ядра, жінки. Кваліфікація
  • 20:05. Біг на 1500 метрів, чоловіки. Перший раунд

3 березня

Ранкова сесія

  • 08:00. Біг на 60 метрів з бар'єрами, жінки. П'ятиборство
  • 08:10. Стрибки у довжину, чоловіки. Кваліфікація
  • 08:15. Стрибки з жердиною, жінки. Кваліфікація
  • 08:45. Стрибки у висоту, жінки. П'ятиборство
  • 08:50. Біг на 400 метрів, чоловіки. Кваліфікація
  • 09:40. Біг на 400 метрів, жінки. Кваліфікація
  • 10:10. Потрійний стрибок, жінки. Кваліфікація
  • 10:30. Біг на 1500 метрів, жінки. Кваліфікація
  • 11:05. Біг на 60 метрів, жінки. Кваліфікація
  • 11:30. Штовхання ядра, жінки. П'ятиборство

Вечірня сесія

  • 18:00. Стрибки у висоту, чоловіки. Кваліфікація
  • 18:05. Біг на 60 метрів, жінки. Півфінал
  • 18:10. Стрибки в довжину, жінки. П'ятиборство
  • 18:25. Штовхання ядра, чоловіки. Фінал
  • 18:35. Біг на 400 метрів, чоловіки. Півфінал
  • 18:55. Біг на 400 метрів, жінки. Півфінал
  • 19:18. Біг на 3000 метрів, жінки. Фінал
  • 19:35. Потрійний стрибок, чоловіки. Фінал
  • 19:40. Біг на 1500 метрів, чоловіки. Фінал
  • 19:53. Штовхання ядра, жінки. Фінал
  • 20:05. Біг на 800 метрів, жінки. Фінал з п'ятиборства
  • 20:45. Біг на 60 метрів, жінки. Фінал

4 березня

Ранкова сесія

  • 08:00. Біг на 60 метрів, чоловіки. Семиборство
  • 08:04. Стрибки з жердиною, чоловіки. Кваліфікація
  • 08:20. Біг на 60 метрів, чоловіки. Кваліфікація
  • 08:40. Стрибки у довжину, чоловіки. Семиборство
  • 09:00. Біг на 400 метрів, чоловіки. Кваліфікація
  • 09:35. Біг на 60 метрів з бар'єрами, жінки. Кваліфікація
  • 10:05. Штовхання ядра, чоловіки. Семиборство
  • 10:10. Стрибки в довжину, жінки. Кваліфікація
  • 10:20. Біг на 60 метрів з бар'єрами, чоловіки. Кваліфікація

Вечірня сесія

  • 17:35. Стрибки у висоту, чоловіки. Семиборство
  • 17:45. Біг на 60 метрів, чоловіки. Семиборство
  • 18:05. Стрибки з жердиною, жінки. Фінал
  • 18:15. Біг на 800 метрів, жінки. Півфінал
  • 18:35. Біг на 800 метрів, чоловіки. Півфінал
  • 18:50. Потрійний стрибок, жінки. Фінал
  • 19:00. Біг на 1500 метрів, жінки. Фінал
  • 19:20. Біг на 400 метрів, чоловіки. Фінал
  • 19:30. Біг на 400 метрів, жінки. Фінал
  • 19:55. Біг на 60 метрів, чоловіки. Фінал

5 березня

Ранкова сесія

  • 09:00. Біг на 60 метрів з бар'єрами, чоловіки. Семиборство
  • 09:12. Біг на 60 метрів з бар'єрами, жінки. Півфінали
  • 09:12. Стрибки у довжину, чоловіки. Фінал
  • 09:20. Стрибки у висоту, жінки. Фінал
  • 09:35. Біг на 60 метрів з бар'єрами, чоловіки. Півфінал
  • 10:08. Стрибки з жердиною, чоловіки. Семиборство

Вечірня сесія

  • 18:05. Стрибки у висоту, чоловіки. Фінал
  • 18:10. Біг 4x400 метрів, чоловіки. Фінал
  • 18:18. Стрибки з жердиною. Фінал
  • 18:25. Біг 4x400 метрів, жінки. Фінал
  • 18:40. Біг на 1000 метрів, чоловіки. Фінал семиборства
  • 18:50. Стрибки у довжину, жінки. Фінал
  • 19:00. Біг на 3000 метрів, чоловіки. Фінал
  • 19:22. Біг на 800 метрів, чоловіки. Фінал
  • 19:35. Біг на 800 метрів, жінки. Фінал
  • 19:55. Біг на 60 метрів з бар'єрами, жінки. Фінал
  • 20:05. Біг на 60 метрів з бар'єрами, чоловіки. Фінал

Склад збірної України

  • Ярослава Магучіх, Катерина Табашник, Юлія Левченко, Ірина Геращенко (запас) - усі - стрибки у висоту;
  • Андрій Проценко, Вадим Кравчук - обидва - стрибки у висоту;
  • Юлія Лобан - п'ятиборство;
  • Ганна Плотіцина - 60 метрів з бар'єрами;
  • Станіслав Коваленко - 60 метрів;
  • Яна Гладійчук - стрибки з жердиною;
  • Роман Кокошко - штовхання ядра.

Новина оновлюється...

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