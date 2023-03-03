Джерело - Чемпіон.
Український стрибун у висоту Андрій Проценко кваліфікувався до фіналу чемпіонату Європи-2023 в приміщенні.
Проценко стрибнув на 2,08 м, 2,14 та 2,19 м. Цього вистачило для виходу у фінал.
Натомість ще один українець Вадим Кравчук зупинився на третій позначці у 2.19 метра. Впродовж відбору українець виконав сім стрибків, з яких успішними були два.
Чемпіонат Європи
Стамбул, Туреччина
Стрибки у висоту
Чоловіки, Кваліфікація
03 березня
1. Амельс Дуве (Нідерланди) - 2,19 м
1. Томас Кармой (Бельгія) - 2,19 м
1. Норберт Коб'єльскі (Польща) - 2,19 м
1. Андрій Проценко (Україна) - 2,19 м
5. Крістіан Фалоччі (Італія) - 2,19 м
5. Марко Фассінотті (Італія) - 2,19 м
5. Лоїк Гаш (Швейцарія) - 2,19 м
5. Тобіас Потьє (Німеччина) - 2,19 м