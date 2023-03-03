У турецькому Стамбулі триває чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщенні

Джерело - Чемпіон.

Український стрибун у висоту Андрій Проценко кваліфікувався до фіналу чемпіонату Європи-2023 в приміщенні.

Проценко стрибнув на 2,08 м, 2,14 та 2,19 м. Цього вистачило для виходу у фінал.

Натомість ще один українець Вадим Кравчук зупинився на третій позначці у 2.19 метра. Впродовж відбору українець виконав сім стрибків, з яких успішними були два.

Чемпіонат Європи

Стамбул, Туреччина

Стрибки у висоту

Чоловіки, Кваліфікація

03 березня

1. Амельс Дуве (Нідерланди) - 2,19 м

1. Томас Кармой (Бельгія) - 2,19 м

1. Норберт Коб'єльскі (Польща) - 2,19 м

1. Андрій Проценко (Україна) - 2,19 м

5. Крістіан Фалоччі (Італія) - 2,19 м

5. Марко Фассінотті (Італія) - 2,19 м

5. Лоїк Гаш (Швейцарія) - 2,19 м

5. Тобіас Потьє (Німеччина) - 2,19 м