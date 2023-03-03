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Проценко вийшов у фінал чемпіонату Європи зі стрибків у висоту

Сьогодні 20:10 314 0
У турецькому Стамбулі триває чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщенні
Проценко вийшов у фінал чемпіонату Європи зі стрибків у висоту
#Андрій Проценко

Джерело - Чемпіон.

Український стрибун у висоту Андрій Проценко кваліфікувався до фіналу чемпіонату Європи-2023 в приміщенні.

Проценко стрибнув на 2,08 м, 2,14 та 2,19 м. Цього вистачило для виходу у фінал.

Натомість ще один українець Вадим Кравчук зупинився на третій позначці у 2.19 метра. Впродовж відбору українець виконав сім стрибків, з яких успішними були два.

Чемпіонат Європи
Стамбул, Туреччина
Стрибки у висоту
Чоловіки, Кваліфікація
03 березня
1. Амельс Дуве (Нідерланди) - 2,19 м
1. Томас Кармой (Бельгія) - 2,19 м
1. Норберт Коб'єльскі (Польща) - 2,19 м
1. Андрій Проценко (Україна) - 2,19 м
5. Крістіан Фалоччі (Італія) - 2,19 м
5. Марко Фассінотті (Італія) - 2,19 м
5. Лоїк Гаш (Швейцарія) - 2,19 м
5. Тобіас Потьє (Німеччина) - 2,19 м
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