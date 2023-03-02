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Магучіх, Левченко та Табашник пройшли у фінал чемпіонату Європи

Сьогодні 19:42 640 0
Троє українок потрапили до ТОП-8 найкращих за результатами кваліфікації.
Магучіх, Левченко та Табашник пройшли у фінал чемпіонату Європи
Фото - gettyimages
#Юлія Левченко, #Ярослава Магучіх, #Катерина Табашник

Джерело - Чемпіон.

Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Катерина Табашник втрьох пробилися до фіналу чемпіонату Європи-2023 у приміщенні. 

Юлія Левченко з першої спроби взяла висоту 191 см і з першим результатом відібралася до фіналу. Ярослава Магучіх з двох спроб не взяла висоту 187 см, українка перенесла планку на 191 см і взяла її з першої спроби.

Катерина Табашник з другої спроби подолала висоту 191 см і також пробилась до фіналу.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщенні
Стамбул, Туреччина
Стрибки у висоту, Жінки
Кваліфікація, 02 березня
1. Юлія Левченко (Україна) – 191 см
2. Ярослава Магучіх (Україна) – 191 см
3. Крістіна Гонзель (Німеччина) – 191 см
4. Даніела Станчу (Румунія) – 191 см
5. Ангеліна Топич (Сербія) – 191 см
6. Катерина Табашник (Україна) – 191 см
7. Брітт Веерман (Нідерланди) – 191 см
8. Морган Лейк (Велика Британія) – 191 см
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