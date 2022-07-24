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Бех-Романчук в останній день чемпіонату світу боротиметься за медалі у стрибках у довжину

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Бех-Романчук в останній день чемпіонату світу боротиметься за медалі у стрибках у довжину
#Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Чемпіон.

В останній день, у ніч з неділі на понеділок за київським часом, чемпіонату світу-2022 з легкої атлетики, який відбувається в американському місті Юджин, спортсмени розіграють 9 комплектів нагород. Україна буде представлена лише Мариною Бех-Романчук, яка візьме участь у фіналі в секторі для стрибків у довжину.

Розклад виступу українців 24 липня

Стрибки у довжину, жінки

  • 03:50. Марина Бех-Романчук. Фінал

Детальний розклад ЧС-2022 та результати - ТУТ.

Нагадаємо, українка впевнено подолала кваліфікацію, стрибнувши в першій же спробі на 6.81 (найкращий особистий результат у сезоні). 27-річна представниця Хмильницького вийшла в фінал з 4-м результатом.

У передостанній день першості світу українським бігункам не вистачило 14 сотих секунди до потрапляння у фінал в естафеті 4х400.

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