Джерело - Чемпіон.

В останній день, у ніч з неділі на понеділок за київським часом, чемпіонату світу-2022 з легкої атлетики, який відбувається в американському місті Юджин, спортсмени розіграють 9 комплектів нагород. Україна буде представлена лише Мариною Бех-Романчук, яка візьме участь у фіналі в секторі для стрибків у довжину.

Розклад виступу українців 24 липня

Стрибки у довжину, жінки

03:50. Марина Бех-Романчук. Фінал

Детальний розклад ЧС-2022 та результати - ТУТ.

Нагадаємо, українка впевнено подолала кваліфікацію, стрибнувши в першій же спробі на 6.81 (найкращий особистий результат у сезоні). 27-річна представниця Хмильницького вийшла в фінал з 4-м результатом.

У передостанній день першості світу українським бігункам не вистачило 14 сотих секунди до потрапляння у фінал в естафеті 4х400.