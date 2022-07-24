Українкам не вистачило 14 сотих секунди для виходу в фінал естафети ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна України фінішувала 5-ю у півфіналі естафети 4х400 м, продемонструвавши свій найкращий результат у сезоні.

Показник українок у складі Катерини Карп'юк, Анастасії Бризгіної, Вікторії Ткачук та Анни Рижикової - 3,29,25. До четвертого (кваліфікаційного) місця не вистачило усього 14 сотих секунди - збірна Швейцарії фінішувала із результатом 3,29,11 також із найкращим персональним результатом сезону.

Перші три місця посіли американки, британки та француженки. У всіх - теж персональний найкращий результат сезону.

Фінал відбудеться у останній день змагагань, 25 липня, о 05:50 за київським часом.