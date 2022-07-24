Головне
Бех-Романчук упевнено вийшла в фінал чемпіонату світу в стрибках у довжину
Сьогодні 04:15 593
Зінченко дебютував за Арсенал у матчі з Челсі
Сьогодні 08:08 203
Українкам не вистачило 14 сотих секунди для виходу в фінал естафети ЧС-2022
Сьогодні 06:51 381
Збірна України з футзалу вийшла у фінал студентського ЧС-2022
Вчора 23:12 489
Ракицький перейшов у турецький клуб
Вчора 18:37 600
Спеція орендувала Коваленка з правом викупу
Вчора 13:54 536
Усик молився щоранку, щоб йому не довелося стріляти з рушниці
Вчора 10:32 1505
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати
Вчора 08:55 26131
Зінченко - другий найдорожчий українській футболіст в історії, вище - лише Шевченко
Вчора 08:16 1648
Рижикова фінішувала 8-ю в фіналі чемпіонату світу забігу на 400 м з бар'єрами
Вчора 06:07 1615
Прямі трансляції

Українкам не вистачило 14 сотих секунди для виходу в фінал естафети ЧС-2022

Сьогодні 06:51 381 0
Українкам не вистачило 14 сотих секунди для виходу в фінал естафети ЧС-2022
#Анна Рижикова, #Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022, #Вікторія Ткачук, #Бризгіна, #Карп'юк

Джерело - Чемпіон.

Збірна України фінішувала 5-ю у півфіналі естафети 4х400 м, продемонструвавши свій найкращий результат у сезоні.

Показник українок у складі Катерини Карп'юк, Анастасії Бризгіної, Вікторії Ткачук та Анни Рижикової - 3,29,25. До четвертого (кваліфікаційного) місця не вистачило усього 14 сотих секунди - збірна Швейцарії фінішувала із результатом 3,29,11 також із найкращим персональним результатом сезону.

Перші три місця посіли американки, британки та француженки. У всіх - теж персональний найкращий результат сезону.

Фінал відбудеться у останній день змагагань, 25 липня, о 05:50 за київським часом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірну України визнали чемпіонами світу-2014 після дискваліфікації росіян Збірну України визнали чемпіонами світу-2014 після дискваліфікації росіян 1226
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати 26131
Уфа розраховує отримати понад 250 тисяч євро з трансферу Зінченка Уфа розраховує отримати понад 250 тисяч євро з трансферу Зінченка 1075
Зінченко отримав ігровий номер в Арсеналі Зінченко отримав ігровий номер в Арсеналі 1856
Усик молився щоранку, щоб йому не довелося стріляти з рушниці Усик молився щоранку, щоб йому не довелося стріляти з рушниці 1505
Останні медальні надії: Бех-Романчук і жіноча естафета 4х400 вийдуть на старт чемпіонату світу Останні медальні надії: Бех-Романчук і жіноча естафета 4х400 вийдуть на старт чемпіонату світу 5752
Рекомендуємо
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 43280
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 30822 2
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 11974
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 16325 1
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 5989 7
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 13598