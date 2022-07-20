Геращенко: Мама, уже є 2 метри, але немає медалі

Ірина Геращенко задоволена своїм особистим рекордом у стрибках у висоту в фіналі чемпіонату світу.

Про це легкоатлетка розповіла одразу після фіналу кореспендентці АСЖУ.

"Звісно я задоволена своїм стрибком на 2 метри, давно до нього йшла. Мене мама після кожних змагань постійно запитувала, коли буде 2 метри. "Мама, є два метри, але немає медалі ти ще й медаль просила (сміється)". Я задоволена сьогоднішніми стрибками, атмосферою, стадіоном, підтримкою, своїм станом. Я думаю, що виклалась на 100%, але тренер зараз мені може сказати, що не повністю. За відчуттями, я готова була сьогодні взяти 2.02, але відчувала вже втому.

Нічого страшного, є куди рухатись далі", - зауважила Геращенко.