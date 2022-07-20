Геращенко: Мама, уже є 2 метри, але немає медалі

Джерело - Чемпіон.
Ірина Геращенко задоволена своїм особистим рекордом у стрибках у висоту в фіналі чемпіонату світу.
Про це легкоатлетка розповіла одразу після фіналу кореспендентці АСЖУ.
"Звісно я задоволена своїм стрибком на 2 метри, давно до нього йшла. Мене мама після кожних змагань постійно запитувала, коли буде 2 метри. "Мама, є два метри, але немає медалі ти ще й медаль просила (сміється)". Я задоволена сьогоднішніми стрибками, атмосферою, стадіоном, підтримкою, своїм станом. Я думаю, що виклалась на 100%, але тренер зараз мені може сказати, що не повністю. За відчуттями, я готова була сьогодні взяти 2.02, але відчувала вже втому.
Нічого страшного, є куди рухатись далі", - зауважила Геращенко.
У фіналі Ірина Геращенко підкорила висоту - 2.00, оновивши особистий рекорд. Зі кількістю спроб українка поступилася третім місцем італійці Єлєні Валлортігарі. Срібну медаль з результатом 2.02 здобула Ярослава Магучіх.