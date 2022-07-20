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Магучіх: Знаю, що можу стрибати вище, але медаль не може мене не радувати

Сьогодні 08:35 497 0
Віцечемпіонка світу прокоментувала свій виступ у Юджині
Магучіх: Знаю, що можу стрибати вище, але медаль не може мене не радувати
#Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Чемпіон.

Ярослава Магучіх залишилися задоволеною своїм виступом у фіналі зі стрибків у висоту на чемпіонаті світу-2022.

Про це 20-річна українка зізналася в коментареві АСЖУ.

"Звісно я знаю, що можу стрибати вище, мій особистий рекорд на повітрі - 2.04. Але є медаль, і це не можу не радувати. Рухаємося далі, попереду чемпіонат Європи в Мюнхені", - сказала одразу після фіналу легкоатлетка.

Також Ярослава відзначила підтримку українців в америці.

"Мені сподобалось тут змагатися, дуже крута атмосфера. Нас тут дуже підтримують і це додає мотивації".

Нагадаємо, Магучіх у фіналі стрибнула на 2.02 і поступилася золотом австралійці Паттерсон лише за кількістю спроб. Ірина Геращенко в цій дисципліні посіла четверте місце.

У бігу на 400 м з бар'єрами Ганна Рижикова та вікторія Ткачук пробилися в півфінал ЧС-2022.

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