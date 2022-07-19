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Магучіх та Геращенко позмагаються за медалі ЧС-2022: розклад виступів українців на 19 липня

Сьогодні 09:05 740 0
Магучіх та Геращенко позмагаються за медалі ЧС-2022: розклад виступів українців на 19 липня
#Ірина Геращенко, #Ярослава Магучіх, #Ткачук, #Анна Рижикова, #Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Чемпіон.

19 липня в американському місті Юджин (штат Орегон) у п'ятий змагальний день чемпіонату світу з легкої атлетики буде розіграно 4 комплекти нагород - жіночі стрибки у висоту, метання диску в чоловіків, біг на 1500 м у чоловіків та біг на 400 м з бар'єрами в чоловіків.

На старт вийде 4 українців - Анна Рижикова та Вікторія Ткачук виступлять у попередніх забігах на 400 м з бар'єрами, а Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко позмагаються за медалі в стрибках у висоту.

Розклад виступу українських спортсменів 19 липня

400 м з бар'єрами, жінки

  • 03:15. Анна Рижикова (Забіг 1), Вікторія Ткачук (Забіг 2). Попередні забіги

Стрибки у висоту, жінки

  • 03:40. Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко. Фінал
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