Джерело - Чемпіон.

15 липня в американському місті Юджин (штат Орегон) стартує 18-й чемпіонат світу з легкої атлетики. У перший змагальний день на старт вийде 7 українців у трьох дисциплінах.

Розклад виступу українських спортсменів 15 липня

Метання молота

Чоловіки

20:30. Михайло Кохан. Кваліфікація, група B

Жінки

23:30. Ірина Климець. Кваліфікація, група B

Стрибки у висоту

20:10. Олег Дорощук, Андрій Проценко. Кваліфікація

Спортивна ходьба, 20 км

Жінки

23:10. Ганна Шевчук, Людмила Оляновська, Олена Собчук. Фінал

На чемпіонаті світу з легкої атлетики візьме участь рекордно мала кількість українських спортсменів.