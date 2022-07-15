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15 липня в США розпочинається чемпіонат світу: у перший день змагань на старт вийдуть 7 українських атлетів

Сьогодні 07:51 939 0
15 липня в США розпочинається чемпіонат світу: у перший день змагань на старт вийдуть 7 українських атлетів
#Климець, #Людмила Оляновська, #Андрій Проценко, #Собчук, #Михайло Кохан, #Олег Дорощук, #Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Чемпіон.

15 липня в американському місті Юджин (штат Орегон) стартує 18-й чемпіонат світу з легкої атлетики. У перший змагальний день на старт вийде 7 українців у трьох дисциплінах.

Розклад виступу українських спортсменів 15 липня

Метання молота

Чоловіки

  • 20:30. Михайло Кохан. Кваліфікація, група B

Жінки

  • 23:30. Ірина Климець. Кваліфікація, група B

Стрибки у висоту

  • 20:10. Олег Дорощук, Андрій Проценко. Кваліфікація

Спортивна ходьба, 20 км

Жінки

  • 23:10. Ганна Шевчук, Людмила Оляновська, Олена Собчук. Фінал

На чемпіонаті світу з легкої атлетики візьме участь рекордно мала кількість українських спортсменів.

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