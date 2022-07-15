Джерело - Чемпіон.
15 липня в американському місті Юджин (штат Орегон) стартує 18-й чемпіонат світу з легкої атлетики. У перший змагальний день на старт вийде 7 українців у трьох дисциплінах.
Розклад виступу українських спортсменів 15 липня
Метання молота
Чоловіки
- 20:30. Михайло Кохан. Кваліфікація, група B
Жінки
- 23:30. Ірина Климець. Кваліфікація, група B
Стрибки у висоту
- 20:10. Олег Дорощук, Андрій Проценко. Кваліфікація
Спортивна ходьба, 20 км
Жінки
- 23:10. Ганна Шевчук, Людмила Оляновська, Олена Собчук. Фінал
На чемпіонаті світу з легкої атлетики візьме участь рекордно мала кількість українських спортсменів.