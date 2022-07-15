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Бех-Романчук, Магучіх і Левченко: склад збірної України на чемпіонат світу

Сьогодні 13:57 1064 0
Бех-Романчук, Магучіх і Левченко: склад збірної України на чемпіонат світу
#Марина Бех-Романчук, #Ірина Геращенко, #Юлія Левченко, #Ярослава Магучіх, #Михайло Кохан, #Анна Рижикова, #Ольга Ляхова, #Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Чемпіон.

15 липня в американському Юджині (Орегон) стартує 18-й чемпіонат світу з легкої атлетики, який завершиться 24 липня. У світовій першості візьмуть участь 22 (рекордно мале представництво в історії - ред.) українські спортсмени - 4 чоловіка та 18 жінок, у 19 видах.

Загалом, українські легкоатлети вибороли 33 ліцензії на чемпіонат світу, однак від 11-ти змушені (через різні причини - ред.) були відмовитись.

Склад збірної України

Чоловіки

  1. Олег Дорощук (Кіровоградська обл.) - стрибки у висоту
  2. Андрій Проценко (Херсонська обл.) – стрибки у висоту
  3. Михайло Кохан (Дніпропетроська обл.) – метання молота
  4. Роман Кокошко (Одеська обл.) – штовхання ядра

Жінки

  1. Ольга Ляхова (Полтавська обл.) – біг на 800 метрів, естафета 4х400 метрів
  2. Анна Рижикова (Дніпропетроська обл.) – біг на 400 метрів із бар’єрами, естафета 4х400 метрів
  3. Вікторія Ткачук (Донецька обл.) – біг на 400 метрів із бар’єрами, естафета 4х400 метрів
  4. Мар’яна Шостак (Львівська обл.) – естафета 4х400 метрів
  5. Катерина Карпюк (Рівненська обл.) – естафета 4х400 метрів
  6. Анастасія Бризгіна (Дніпропетроська обл.) – естафета 4х400 метрів
  7. Наталія Стребкова (Тернопільська обл.) – біг на 3000 м із перешкодами
  8. Ганна Шевчук (Івано-Франківська обл.) – спортивна ходьба на 20 км
  9. Людмила Оляновська (Київська обл.) – спортивна ходьба на 20 км
  10. Олена Собчук (Волинська обл.) – спортивна ходьба на 20 км
  11. Надія Боровська (Волинська обл.) – спортивна ходьба на 35 км
  12. Юлія Левченко (м. Київ) – стрибки у висоту
  13. Ярослава Магучіх (Дніпропетроська обл.) – стрибки у висоту
  14. Ірина Геращенко (м. Київ) – стрибки у висоту
  15. Яна Гладійчук (м. Київ) – стрибки з жердиною
  16. Марина Килипко (Харківська обл.) – стрибки з жердиною
  17. Марина Бех-Романчук (Хмельницька обл.) – стрибки у довжину, потрійний стрибок
  18. Ірина Климець (Волинська обл.) – метання молота

  • Літній чемпіонат світу з легкої атлетики в Орегоні стане 18-м в історії. При цьому подібні змагання вперше проводитимуть у США і вдруге – у Північній Америці загалом. До цього світову першість приймав канадський Едмонтон у 2001 році.
  • За всю історію виступів на літніх чемпіонатах світу з легкої атлетики українські спорстмени вигравали 11 золотих, 13 срібних і 13 бронзових медалей. Найбільшу кількість нагород Україна здобула у 1997 році – сім (дві золоті, чотири срібні та одну бронзову). Тоді ж "синьо-жовті" показали найліпший результат в командному заліку – шоста позиція.
  • На минулому чемпіонаті світу українські легкоатлети здобули 2 срібні медалі - Ярослава Магучіх (стрибки у висоту) та Марина Бех-Романчук (стрибки у довжину).
  • Російські та білоруські спортсмени не братимуть участь у чемпіонаті світу в США у 2022 році. Їх відсторонили на невизначений термін після того, як РФ за підтримки Білорусі розпочала повномасштабне вторгнення до України.
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