Бех-Романчук, Магучіх і Левченко: склад збірної України на чемпіонат світу

Джерело - Чемпіон.

15 липня в американському Юджині (Орегон) стартує 18-й чемпіонат світу з легкої атлетики, який завершиться 24 липня. У світовій першості візьмуть участь 22 (рекордно мале представництво в історії - ред.) українські спортсмени - 4 чоловіка та 18 жінок, у 19 видах.

Загалом, українські легкоатлети вибороли 33 ліцензії на чемпіонат світу, однак від 11-ти змушені (через різні причини - ред.) були відмовитись.

Склад збірної України

Чоловіки

Олег Дорощук (Кіровоградська обл.) - стрибки у висоту Андрій Проценко (Херсонська обл.) – стрибки у висоту Михайло Кохан (Дніпропетроська обл.) – метання молота Роман Кокошко (Одеська обл.) – штовхання ядра

Жінки

Ольга Ляхова (Полтавська обл.) – біг на 800 метрів, естафета 4х400 метрів Анна Рижикова (Дніпропетроська обл.) – біг на 400 метрів із бар’єрами, естафета 4х400 метрів Вікторія Ткачук (Донецька обл.) – біг на 400 метрів із бар’єрами, естафета 4х400 метрів Мар’яна Шостак (Львівська обл.) – естафета 4х400 метрів Катерина Карпюк (Рівненська обл.) – естафета 4х400 метрів Анастасія Бризгіна (Дніпропетроська обл.) – естафета 4х400 метрів Наталія Стребкова (Тернопільська обл.) – біг на 3000 м із перешкодами Ганна Шевчук (Івано-Франківська обл.) – спортивна ходьба на 20 км Людмила Оляновська (Київська обл.) – спортивна ходьба на 20 км Олена Собчук (Волинська обл.) – спортивна ходьба на 20 км Надія Боровська (Волинська обл.) – спортивна ходьба на 35 км Юлія Левченко (м. Київ) – стрибки у висоту Ярослава Магучіх (Дніпропетроська обл.) – стрибки у висоту Ірина Геращенко (м. Київ) – стрибки у висоту Яна Гладійчук (м. Київ) – стрибки з жердиною Марина Килипко (Харківська обл.) – стрибки з жердиною Марина Бех-Романчук (Хмельницька обл.) – стрибки у довжину, потрійний стрибок Ірина Климець (Волинська обл.) – метання молота