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Чемпіонат світу з легкої 2022 атлетики в цифрах і фактах

Сьогодні 16:58 Андрій Твердохліб 196 0
Чемпіонат світу з легкої 2022 атлетики в цифрах і фактах
#Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Чемпіон.

15 липня о 9:05 за місцевим часом і 19:05 - за київським, в американському місті Юджин розпочнеться чемпіонат світу з легкої атлетики 2022 року.

Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати

Збірна України

  • Уперше українські легкоатлети брали участь в чемпіонатах світу як самостійна команда в 1993 році;
  • Українські легкоатлети вибороли 33 ліцензії на чемпіонат, але до складу команди потрапило всього 22 спортсмени (18 жінок і 4 чоловіка) - найменше в історії збірної. Причини різні: травми, хвороби, підготовка до молодіжного чемпіонату світу та дорослого чемпіонату Європи, який відбудеться в серпні;

  • У жіночіх стрибках у висоту українки вибороли 6 ліцензій, однак участь у змаганнях візьмуть троє через обмежену квоту для країни - Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Юлія Геращенко;

  • На чемпіонаті світу 2019 року українці здобули дві стрібні медалі - Ярослава Магучіх (стрибки у висоту), Марина Бех-Романчук (стрибки у довжину). Спорсменки є одними з головних фаворитів цієї першості;
  • Людмила Оляновська, яка змагатиметься в спортивній ходьбі на 20 км - бронзова призерка чемпіона світу 2015 року в цій дисципліні;
  • Найбільшу кількість медалей українські легкоатлети вибороли в 1997 році - 7;
  • Україна жодного разу не залишалася без медалей;
  • За всю історії чемпіонатів світу українські легкоатлети здобули 38 медалей (11 золотих, 13 срібних і 14 бронзових).

Цифри та факти

  1. Чемпіонат світу-2022 - 18-й в історії. Вперше світова першість відбулася в 1983 році в Гельсінкі;
  2. Чемпіонат мав відбутися в серпні 2021 року (6-15 серпня), однак через світову пандемію коронавірусу, внаслідок якої Олімпійські ігри були перенесені з 2020 на 2021, світова першість була перенесена на липень 2022;
  3. На змагання заявлено 1972 атлета зі 192 національних федерацій;
  4. Після російського вторгнення в Україну у 2022 році Всесвітня легка атлетика відсторонила від участі в чемпіонаті всіх російських і білоруських спортсменів і офіційних осіб;
  5. У чоловічій частині турніру виступлять 1000 атлетів із 164 національних команд, у жіночій — 887 легкоатлеток із 116 команд;
  6. Також у чемпіонаті візьмуть участь атлети, які представляють команду біженців;
  7. Найбільше представництво США — 117 атлетів. У Німеччині виступлять 88 представників, від Великобританії - 81, від Японії - 68, від Ямайки та Австралії - по 65, від Італії - 60, від Канади - 59, від Бразилії - 58, від Китаю - 53;
  8. Змагання зі спортивної ходьби на 50 км для чоловіків та жінок замінені на старти на 35 км. Після Олімпіади в Токіо заходи на 50 км будуть виключені зі всіх великих міжнародних стартів;
  9. Вдруге в історії літніх чемпіонатів світу буде проведено змішану естафету 4×400 м;
  10. Вперше в історії буде вручено командний трофей на основі очок, здобутих в індивідуальних змаганнях;
  11. Види програм у чоловічій та жіночій частині змагань практично ідентичні за винятком багатоборства. У чоловіків цей вид складається з 10 дисциплін, у жінок – із 7;
  12. Головною ареною чемпіонату є стадіон Хейвард-філд;
  13. Окремі дисципліні відбудуться в Портленді;
  14. Це перший чемпіонат світу у США та другий у Північній Америці (у 2001 році турнір приймала Канада).

Трансляція

Чемпіонат світу зможуть переглянути в більш ніж 80 країнах світу. Пряма трансляції в Україні будуть доступні на сайті Суспільне Спорт, а також на регіональних телеканалах Суспільного.

Призові

Індивідуальні події

  • Золото: 70 000 доларів
  • Срібло: 35 000 доларів
  • Бронза: 22 000 доларів
  • Четверте місце: 16 000 доларів
  • П'яте місце: 11 000 доларів
  • Шосте місце: 7000 доларів
  • Сьоме місце: 6000 доларів
  • Восьме місце: 5000 доларів

Естафети (на команду)

  • Золото: 80 000 доларів
  • Срібло: 40 000 доларів
  • Бронза: 20 000 доларів
  • Четверте місце: 16 000 доларів
  • П'яте місце: 12 000 доларів
  • Шосте місце: 8000 доларів
  • Сьоме місце: 6000 доларів
  • Восьме місце: 4000 доларів

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