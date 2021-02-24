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Топ 6 бесплатных приложений, которые помогут правильно питаться

Сьогодні 02:19 130 0
Топ 6 бесплатных приложений, которые помогут правильно питаться

Джерело - Чемпіон.

Следить за тем, чтобы рацион был сбалансированным и здоровым не так уж и сложно. Особенно сейчас, когда существует большое количество мобильных приложений для правильного питания. Вот 6 лучших приложений для Android и IOS, с которыми вы быстро и безболезненно сделаете свой рацион здоровым.

YAZIO

С YAZIO очень легко следить за калориями, ведь здесь вы найдете таблицу калорийности почти всех продуктов и удобный счетчик. Это приложение может составить персональную программу питания, которая будет зависеть от вашей цели: похудение, наращивание мышц или просто поддержание физической формы. Все свои приемы пищи, а также информацию о занятиях спортом и вес есть возможность записывать в дневнике. Среди других полезных функций YAZIO — отслеживание количества потребляемых белков, жиров и углеводов, а также сканирование штрих-кода продуктов.

Приложение синхронизируется с другими фитнес- и healthy-программами. Также существует PRO версия с расширенным функционалом.

Lifesum

Lifesum открывает доступ к большой книге рецептов здоровой пищи. Рецепты подходят для различных систем питания: вегетарианство, средиземноморская и кето-диета и т.д. Кроме рецептов вы найдете большое разнообразие программ питания на любой вкус и для разных целей. Приложение поможет определиться с оптимальным размером порции и количеством приемов пищи.

Другие функции Lifesum:

  • сканирование штрих-кода
  • советы для здорового питания;
  • контроль за количеством потребляемой воды;
  • синхронизация с другими приложениями для контроля за весом и самочувствием.

MyFitnessPal

MyFitnessPal обладает одной из крупнейших баз продуктов с подробной информацией о каждом из них. База содержит более 6 миллионов наименований и ежедневно пополняется. В случае, когда вы не нашли нужного вам продукта в базе, есть возможность самостоятельно его добавить и затем приложение предоставит необходимую информацию. Также можно вести дневник питания и тренировок. Исходя из данных дневника, приложение предоставляет статистику о калорийности вашего рациона и уровне физической активности.

MyFitnessPal синхронизируется с одноименным сайтом, поэтому вводить данные можно как со смартфона, так и с компьютера.

EasyFit

Вместе с EasyFit невероятно легко отслеживать свое питание и ежедневные привычки. Вы можете фиксировать информацию о каждом приеме пищи, физических упражнениях, количестве выпитой воды, а также вносить данные об изменении массы тела и его объемов. Все это формируется в единую статистику, которая отображается в виде яркой анимации. Приложение имеет удобный и интуитивно понятный интерфейс.

Fooducate Healthy Weight Loss & Calorie Counter

Это приложение было создано с участием медиков и профессиональных нутрициологов, поэтому вся информация в нем опирается на научные данные. Здесь вы найдете большую базу продуктов с необходимой информацией: соотношение белков, жиров и углеводов, калорийность, гликемический индекс, наличие химических добавок и т.д. Продукт можно найти по списку или по штрих-коду, который сканируется. В случае, если окажется, что продукт не является полезным, приложение предоставит его здоровый заменитель. Кроме этого, вы можете вести дневник питания и занятий спортом.

Food Diary

Food Diary поможет следить за рационом и стать более сознательным в питании. Приложение имеет удобный дневник, куда можно заносить каждое блюдо и напиток, прием лекарств и выполнение физических упражнений. Также Food Diary оснащен календарем, который позволяет запланировать начало перехода на новую систему питания или диету. Еще есть возможность настроить оповещения, которые будут напоминать, что пора поесть, выпить стакан воды или принять необходимые лекарства/

Используйте цифровые технологии для соблюдения здорового образа жизни!

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