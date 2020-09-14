Стратегии ведения игры в рулетку на сайте Нетгейм казино

Рулетка — одно из наиболее популярных азартных развлечений в мире. Изобретена во Франции. Предположительно, первый прототип создан ученым по имени Блез Паскаль, который в течение жизни пытался придумать вечный двигатель. На сегодняшний день в наземных и онлайн казино существуют 3 основные разновидности данной игры: европейская, французская, американская. Прежде чем говорить о стратегиях, необходимо разобраться в правилах и отличиях между перечисленными выше версиями.

Отличия между разновидностями рулеток

Французская и европейская рулетки мало чем различаются, а вот американская наделена некоторыми особенностями. Например, в ней присутствует двойное зеро, окрашенное в зеленый цвет и отмеченное на колесе как «00». Также возможен выигрыш по нестандартной комбинации чисел: 0, 00, 1, 2 и 3. Эта ставка называется «Five Number Bet», что в переводе на русский означает «На 5 номеров».

Интересен тот факт, что американская рулетка не пользуется серьезным спросом ни в США, ни в Европе. Профессиональные гэмблеры предпочитают играть в европейскую из-за более низкой дисперсии и повышенного шанса победить. Впрочем, на официальном сайте онлайн казино Нетгейм по ссылке https://netgameslots.com/ вы сможете сыграть в любую из версий и даже с реальными дилерами.

Правила и стратегии игры в рулетку

Каждый раунд игры в рулетку начинается с приема ставок. Гэмблеры могут сделать бет на 1 число, диапазон номеров, чет/нечет или же красное/черное. Ставки классифицируются на внешние и внутренние. К первым относятся:

красное или черное;

чет или нечет;

малые или большие;

колонны или дюжины.

Ко вторым:

на 1 номер;

сплит;

стрит;

каре;

на 6 номеров.

Размер выигрыша зависит от того, сколько значений охватывает бет. К примеру, если сыграла ставка на 1 число, игрок получает максимальный приз с коэффициентом 1 к 35.

Касательно стратегий: многие профессионалы предпочитают делать внешние ставки, потому как они предполагают повышенный шанс на успех, хоть и с меньшим соотношением. Часто применяют системы, основанные на изменении суммы бета при проигрышах или выигрышах. Самые распространенные и эффективные: Мартингейла, Дональда-Натансона, Уайттеккера. Зарегистрируйтесь в клубе NetGame и поиграйте в разные виды рулетки прямо сейчас.