Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

 Футбол 1 - смотреть онлайн - видео трансляция | Навколо спорту | Champion.com.ua
Мій профіль
Кубок світу. Онлайн-трансляція чоловічого спринту в Гохфільцені. LIVE
Сьогодні 15:07 389
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний
Сьогодні 14:01 380
Семеренко посіла 9 місце, Підгрушна - 12 у жіночому спринті на Кубку світу
Сьогодні 13:44 713
Ми вб'ємо цього довбаного Ломаченка, - Лопес-старший
Сьогодні 13:40 330
Цітаішвілі: Якщо уболівальники приходять, щоб свистіти, тоді нехай взагалі не приходять
Сьогодні 01:10 1606 6
Визначилися всі учасники плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 00:03 1019
МЮ знищив АЗ, Вольфсбург переграв Сент Етьєн. Результати матчів 6 туру Ліги Європи
Вчора 23:55 715
Олександрія поразкою від Гента завершила виступи у Лізі Європи
Вчора 23:52 1050
Хетафе знищило Краснодар, Мальме переміг Копенгаген. Результати матчів 6 туру Ліги Європи
Вчора 21:59 1565
Динамо Київ - Лугано 1:1. Як це було
Вчора 21:50 19701
Блоги
Золотому м'ячу присвячується. Найкращі голи Андрія Шевченка
Золотому м'ячу присвячується. Найкращі голи Андрія Шевченка Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:33 148
Золотий Шева! Рівно 15 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч
Золотий Шева! Рівно 15 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:17 480
Непереможний український боксер розпочав підготовку до наступного бою
Непереможний український боксер розпочав підготовку до наступного бою Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:40 1127
Крах Динамо, доля Михайличенка, конфлікт в Шахтарі і бан Росії - ТаТоТаке
Крах Динамо, доля Михайличенка, конфлікт в Шахтарі і бан Росії - ТаТоТаке Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:15 627
Мірошніченко гарматним ударом з 25 метрів вразив ворота Гента
Мірошніченко гарматним ударом з 25 метрів вразив ворота Гента Valeriy Ruchka
Вчора 23:47 1237
Аталанта вийшла вперед у грі з Шахтарем завдяки VAR
Аталанта вийшла вперед у грі з Шахтарем завдяки VAR Андрій Твердохліб
11.12.2019 21:28 1410 1
У Румунії забили гол століття. Одразу п'ять гравців втекли з м'ячем на порожні ворота
У Румунії забили гол століття. Одразу п'ять гравців втекли з м'ячем на порожні ворота Valeriy Ruchka
11.12.2019 21:11 1769
У капелюсі за 500 баксів з Prosecco "на халяву". Мілевський продовжує запалювати в Києві
У капелюсі за 500 баксів з Prosecco "на халяву". Мілевський продовжує запалювати в Києві Андрій Твердохліб
11.12.2019 20:55 1069
Ми пам'ятаємо! 47 років тому народився Андрій Гусін
Ми пам'ятаємо! 47 років тому народився Андрій Гусін Valeriy Ruchka
11.12.2019 17:17 672
Згадати все. Шахтар переміг Аталанту в 2 турі Ліги чемпіонів
Згадати все. Шахтар переміг Аталанту в 2 турі Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
11.12.2019 15:54 669
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:07 Пряма трансляція Кубок світу. Онлайн-трансляція чоловічого спринту в Гохфільцені. LIVE 389
15:00 Біатлон Підгрушна: Ніяких проблем з диханням або серцебиттям у мене нині немає 136
14:50 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 285366
14:47 Пряма трансляція Зоря - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 18 туру УПЛ. LIVE 93
14:45 Футбол Дочка Ігоря Суркіса звернулася до уболівальників Динамо 228
14:33 Блог Золотому м'ячу присвячується. Найкращі голи Андрія Шевченка 151
14:30 Футбол Стало відомо, скільки Динамо заробило за євросезон 765
14:15 Футбол Українець потрапив до символічної збірної туру Ліги Європи 747
14:01 Футбол Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 380
14:00 Футбол Співаковський: Якщо у Динамо буде новий тренер, то на 99% це буде не іноземець 577
13:44 Біатлон Семеренко посіла 9 місце, Підгрушна - 12 у жіночому спринті на Кубку світу 713
13:40 Бокс Ми вб'ємо цього довбаного Ломаченка, - Лопес-старший 330
13:25 Євро-2020 Екс-гравець збірної України: Команда Шевченка виграє у Росії 1235 1
13:17 Блог Золотий Шева! Рівно 15 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 480
13:06 Футбол Президент ЦСКА Гінер відсторонений від футбольної діяльності 635
12:50 Футбол На півзахисника Шахтаря є декілька претендентів із Бразилії 750
12:40 Блог Непереможний український боксер розпочав підготовку до наступного бою 1142
12:33 Бокс Хейні залишив чемпіонський титул WBC 282
12:15 Блог Крах Динамо, доля Михайличенка, конфлікт в Шахтарі і бан Росії - ТаТоТаке 639
12:15 Футбол Миколенко: Для Динамо неприпустимо не виходити з такої групи 396
11:57 Футбол Караваєв: Прекрасно розумію вболівальників, які свистять 271
11:41 Бокс Джошуа: В Усика чудова школа боксу, він все робить по науці 545
11:33 Пряма трансляція Кубок світу. Онлайн-трансляція жіночого спринту в Гохфільцені 1382
11:25 Футбол Лідер Динамо забив ювілейний гол 412
11:08 Євро-2020 Збірна України планує провести три контрольні матчі перед Євро-2020 687

Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Сьогодні 14:50 285366
Ефір телеканалу Футбол 1 - чемпіонати України, Англії, Італії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News
Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію
#УПЛ, #Футбол 1/2

Джерело - champion.com.ua.

Етер каналу Футбол 1 онлайн у прямому ефірі доступний за цим посиланням.

Телеканали Футбол 1/2 лідери спортивного мовлення в Україні. Найпрестижніші європейські клубні турніри: Ліга чемпіонів, Ліга Європи, іспанська Ла-Ліга, німецька Бундесліга, італійська Серія А та Українська прем'єр-ліга в режимі онлайн лише телеканали Футбол 1 і Футбол 2.

  Дивіться: Зоря - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 18 туру УПЛ. LIVE

Також, найкращі європейські команди ведуть запеклу боротьбу за перемогу в Лізі чемпіонів. Барселона з феноменальним Лео Мессі, Реал з одіозним Серхіо Рамосом, Ліверпуль з супертріо - Мане - Салах - Фірміно та харизматичним Юргеном Клоппом на чолі, найдорожчий за складом клуб в історії футболу - Манчестер Сіті з українцем Олександром Зінченком у складі. 

Із сезону 2019/20 телеканал Футбол 1 пропонує трансляції: чемпіонат Німеччини (Бундесліга), чемпіонат Іспанії (Ла-Ліга), чемпіонат Франції (Ліга 1).

Після переходу Руслана Маліновского до Аталанти, вітчизняні фанати стануть більше слідкувати за чемпіонатом Італії (Серія А). До того ж клуб із Бергамо дебютує у Лізі Чемпіонів 2019/20.

  Важливо: Степаненко розкритикував дисципліну у Шахтарі

Особливий інтерес для українських уболівальників викликає чемпіонат Бельгії, в якому за Гент грають одразу кілька футболістів збірної України: Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун.

Також на телеканалах Футбол 1/2 - Українська прем'єр-ліга, де родзинкою для всіх українських уболівальників є Вітчизняне класико Шахтар - Динамо.

Найкращі футбольні аналітичні програми: Ніч Лиги чемпіонів і Ніч Ліги Європи, Футбол News. А кожної неділі скандальне шоу Олександра Денисова - Великий футбол.

Особливої уваги виликає проект телеканалів - Головна команда, присячений національній збірній України, яка веде боротьбу за вихід на Євро-2020.

 Відео: Бєсєдін не влучив у пусті ворота з двох метрів

Перегляд телеканалу коштує 89 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 2, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD і деякі матчі перерахованих вище турнірів, які можуть не показуватися в ефірі каналів.

Нагадаємо, Англійську Прем'єр-лігу в Україні дивіться на телеканалі Setanta Sports.