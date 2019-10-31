Приложения для любителей спорта, которые можно установить на смартфоны Sony

Джерело - Чемпіон.

Смартфоны Sony характеризуются высокой производительностью, поэтому владельцы устанавливают на них различные приложения. Дополнительные программы позволяют максимально использовать возможности гаджета. Любители спорта устанавливают на андроид-смартфон приложения для:

фитнеса

ставок

просмотра результатов матчей

Фитнес-приложения

Самая масштабная группа, в которой можно найти программы для любителей разных видов спорта. Тем не менее большинство из них рассчитаны на фитнес с элементами кроссфита, например, Workout Trainer. В программе содержится много тренировок без инвентаря, так что она станет отличной помощницей для тех, кто занимается дома.

На Workout Trainer похож функциональностью Jefit. Многочасовую демонстрацию тренировок через Jefit смартфоны Sony с легкостью выдерживают благодаря фирменному энергосберегающему режиму Stamina.

Следующее приложение Nike+ Training Club содержит огромное количество тренировок, а именно:

йога

силовые

кардио

упражнения на выносливость

Все задания адаптированы для занятий дома как со снаряжением, так и без него. С технологией BRAVIA Engine во время динамичных тренировок демонстрацию со смартфона Sony будет видно под любым углом. Также пользователям доступен раздел с полезными статьями о спорте и здоровье.

Внушительный список занятий на разные группы мышц представлен в дневнике тренировок GymUp. Но они больше подходят для продвинутых спортсменов. Кстати, в нем есть возможность вести фотодневник. Самым популярным среди любителей фитнеса остается приложение "7 Минут Упражнение". В нем можно планировать тренировки наперед, вести статистику занятий.

Ставки на спорт

Bet365 – сервис, который вы наверняка видели во время рекламы при просмотре спортивных соревнований. Удобно, что полноценную букмекерскую контору перенесли в официальное мобильное приложение.

Смартфон всегда под рукой, можно оперативно проверить, сыграла или нет ставка. Ставки принимают на любой вид спорта: от футбола до пляжного волейбола. Кстати, прогнозы матчей есть в приложении Bet Predictor.

Фаворит Спорт полностью повторяет функциональность онлайн-ресурса. Название ассоциируется со ставками на футбол, однако через это приложение ставят на большой и настольный теннис, волейбол и даже киберспорт. Приложение популярно в Украине, через него довольно просто вывести выигранные деньги.

Для их установки потребуется версия Android 4.1 и выше. Гаджеты Sony с подходящей ОС Android 8.0 предлагает интернет-магазин смартфонов shop.kyivstar.ua.

Результаты матчей

Новостное приложение-агрегатор 365Scores для формирования базы данных использует информацию с нескольких официальных источников. С его помощью можно контролировать события в большинстве спортивных лиг.

Во время установки приложения система предложит выбрать турниры, лиги, команды, которые интересны пользователю. На основании этих данных будет формироваться новостная лента с результатами поединков и матчей. Приложения связано с Facebook и Google. Если пройти через них авторизацию, можно делиться спортивными новостями и личным мнением в социальных сетях.