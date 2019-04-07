Мудрість приходить з роками, ближче до 30.

Такими думками поділилися дружина футболіста Динамо Миколи Морозюка - Ірина у день свого 29-річчя.

"Мені 29 і я обожнюю свій вік! Я просто його обожнюю... За все. За розум, мудрість, зовнішність і т.д. І дійсно дівчина як вино. У цьому віці приходить до тебе мудрість, ти вже сформована особистість, ти знаєш чого хочеш і до чого прагнути, ти знаєш цінність відносин, цінність дружби, цінність родини. Ти можеш правильно обрати собі партнера і відсіяти непотрібних тобі людей. Це круто!"

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Також Ірина застерегла дівчат від раннього шлюбу.

"Всі дівчата прагнуть раніше вийти заміж і сильно переживають якщо до 30 ще без сім'ї. Не варто! Прошу. Тому, що саме в такому віці ти максимально наближаєшся до правильного вибору! У тебе такі можливості. Молоді хлопці мріють дізнатися тебе як досвідчену панночку, а ті, хто доросліше ніколи тебе не вважатимуть тебе пустушкою. З народженням дитини теж саме, це усвідомлене бажання. І ближче до 30 або навіть після, ти зможеш по-справжньому насолоджуватися материнством. В душі я себе як і раніше відчуваю юної, але ось тільки помилок юнацьких уже не буде. І зараз розумію, що далі мене чекає ще більш яскраве життя", - написала напівоголена Ірина Морозюк.