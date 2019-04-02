Дружина екс-капітана Динамо засвітила груди: сміливе фото

Дружина колишнього капітана київського Динамо Миколи Морозюка Ірина опублікувала нове провокаційне фото в соціальній мережі Instagram.
Ірина похвалилася знімком зі святкування дня народження своєї подруги, дружини екс-гравця Дніпра Віталія Мандзюка Анни.
"Третій день ми святкуємо твій Д.Р. Треті-і-і-і-і-й! Перший раз в житті я вже скоріше хочу будні, щоб відпочити", - залишила підпис Морозюк.
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Третий день мы празднуем твоё Д.Р. @aantik третиииий! 😂🤣🤦🏼♀️ первый раз в жизни , я уже поскорее хочу будни , чтобы отдохнуть ☝🏼😅😂
Нагадаємо, що дружина Ракицького випустила новий кліп.
Раніше дружина Чічаріто зняла весь одяг вище пояса. щоб показати свою вагітність.
Джерело - Чемпіон.
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