Дружина екс-капітана Динамо засвітила груди: сміливе фото

Дружина колишнього капітана київського Динамо Миколи Морозюка Ірина опублікувала нове провокаційне фото в соціальній мережі Instagram.

Ірина похвалилася знімком зі святкування дня народження своєї подруги, дружини екс-гравця Дніпра Віталія Мандзюка Анни.

"Третій день ми святкуємо твій Д.Р. Треті-і-і-і-і-й! Перший раз в житті я вже скоріше хочу будні, щоб відпочити", - залишила підпис Морозюк.

Нагадаємо, що дружина Ракицького випустила новий кліп.

Раніше дружина Чічаріто зняла весь одяг вище пояса. щоб показати свою вагітність.

Джерело - Чемпіон.

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