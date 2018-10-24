Селфі року від Роналду. ФОТО

У третьому турі групового раунду Ліги чемпіонів зустрічалися Ювентус та Манчестер Юнайтед. Матч закінчився перемогою Старої Сеньйори з рахунком 1:0. Єдиним голом відзначився Дібала.

Наприкінці цього матчу на поле вибіг уболівальник, щоб сфотографуватися з Роналду. Кріштіану забрав телефон у хлопчини та зробив із ним селфі. Відео перформансу дивіться тут.

Сьогодні ж у Мережі з'явилося кумедне фото..., яке вже прозвали найкращим селфі року.

Нагадуємо, що Роналду зустрівся з Алексом Фергюсоном.

Раніше повідомлялося, що гол Роналду не допоміг Ювентусу здолати Дженоа.

Джерело - Чемпіон.