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Ліга чемпіонів. Шахтар - Манчестер Сіті: анонс та прогноз матчу
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Роналду на Олд Траффорд: як король повернувся до Манчестера. ФОТО+ВІДЕО
Райан Гіггз та Кріштіану Роналду

23 жовтня відбувся матч групового етапу ЛЧ між МЮ та Ювентусом. Гра закінчилася з рахунком 0:1, а єдиним голом у матчі відзначився Дібала.

Однак найбільш знаковою подією ігрового дня стала аж ніяк не зустріч між двома футбольними грандами, а перший за багато років візит Роналду до Манчестера. Нагадаємо, що саме в стані червоних дияволів Роналду перетворився в зірку світового футболу. Як показують наступні медіафайли, в Англії Роналду до сих пір користується шаленою популярністю.

Журналісти та репортери з усього світу стежили за кожним кроком португальця. Тому його поява на Олд Траффорд перед матчем не могла залишитися без уваги.

Щодо емоцій самого Роналду, то на фото нижче зрозуміло, що Роналду щасливий опинитися на своїй "футбольній батьківщині".

Хоча в самому матчі Роналду результативними діями не відзначився, однак показав хороший футбол. З нашою думкою згоден і авторитетний портал WhoScored. Оцінка португальця 7.0.

Навіть після матчу фанати намагалися дістатися до Роналду. Кріш не відмовив у селфі. Цей хлопчина саме зараз - найщасливіша людина на землі!

Після матчу Роналду зворушливо попрощався з уболівальниками.

Під кінець давайте згадаємо, за що вболівальники Юнайтед обожнюють португальця. Найкращі голи Роналду в єврокубках.

Нагадаємо, що Роналду в Манчестері зустрівся з Алексом Фергюсоном.

Джерело - Чемпіон.

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