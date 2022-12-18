Джерело - Чемпіон.

Менше ніж за добу збірні Аргентини та Франції визначать 22-го чемпіона світу з футболу. Фінальний поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом, 18 грудня.

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Найкращий гравець

Вочевидь, найкращим футболістом Мундіалю стане представник чемпіона. І якщо у разі перемоги Аргентини, вибір очевидний - Ліонель Мессі, то з перемогою Франції можливі варіанти - Кіліан Мбаппе або Олів'є Жіру.

Найкращий бомбардир

З великою ймовірністю володар Золотого бутса також визначить вирішальна гра. У Ліонеля Мессі та Кіліана Мбаппе - по 5 голів, у Олів'є Жіру та Хуліана Альвареса - по 4.

Найкращий асистент

По 3 результативні передачі мають Ліонель Мессі та Антуан Грізманн.

Рекорди

Один із фіналістів стане триразовим чемпіоном світу. Більше титулів мають лише збірні Бразилії (5), Італії (4) та Німеччини (4);

Збірна Франції може стати третьою командою, якій вдалося захистити титул чемпіона. До цього подібне досягнення вдавалося лише Італії (1934, 1938) та Бразилії (1958, 1962);

Дідьє Дешам може стати другим після італійця Вітторіо Поццо тренером в історії - дворазовим чемпіоном. Цікаво, що Поццо також приводив свою команду до перемоги на двох першостях поспіль (1934, 1938);

Також головний тренер збірної Франції вдруге (як тренер) зіграє в фіналі ЧС. До цього це вдавалося лише 5 спеціалістам: Вітторіо Поццо, Італія (1934, 1938); Гельмут Шен, ФРН (1966, 1974); Карлос Білардо, Аргентина (1986, 1990); Франц Бекенбауер, ФРН (1986, 1990); Маріо Загалло, Бразилія (1970, 1998);

У разі перемоги Франції Дешам зрівняється з бразильцем Маріо Загало за кількістю трофеїв як гравець і тренер. Француз як гравець вигравав першість у 1998 році, як тренер - у 2018. Загало як гравець ставав чемпіоном світу в 1958 та 1962 роках, як тренер - у 1970;

Аргентина вшосте зіграє у фіналі, більше лише в Німеччини (8) і Бразилії (7). Італія 6 разів виходила в фінал;

Ліонель Мессі може стати абсолютним рекордсменом зі кількістю матчів на чемпіонатах світу. Наразі аргентинець ділить першість з Лотаром Маттеусом - по 25 матчів;

Також капітан збірної Аргентини може стати найкращим асистентом в історії ЧС. Зараз у Мессі - 8 гольових передач. Така ж кількість асистів у Пеле та Марадони;

Олів'є Жіру може стати найстарішим автором голу у фіналі. Наразі досягнення належить шведу Нільсу Лідгольму, який відзначився у фіналі 1958 року, у віці 35 років і 263 дні. Олів'є Жіру - 36 років і 79 днів;